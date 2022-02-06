中國蛤蠣「過水」變日本原產！　熊本縣產蛤蠣有97％是進口貨

▲日本當局稱，有原產於中國與南韓等地的蛤蠣進口日本後，被標示成熊本縣產的商品販賣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本農林水產省1日公布調查結果指出，流通在日本市面上的蛤蠣大約有8成都是標榜熊本縣產，但其中多達97％很可能是外國產，而且只有2成會先在熊本海域經過一段時間的畜養再販售，其餘的可說是連在熊本「過水」都沒有就直接流入市場。

據時事通信社、TBS電視台等日媒報導，日本農林水產省2021年10月至12月實施的市場調查顯示，這3個月蛤蠣（アサリ）銷售量約為2485公噸，然而，熊本縣2020年全年捕獲量卻只有21公噸，數量差了120倍。當局進一步針對市面販售的蛤蠣進行DNA鑑定，發現標榜熊本縣產的31款蛤蠣產品中有30款、高達97％比例很可能是「外國產」。

據農林水產省調查，蛤蠣原產地為熊本縣的產品比例高達79.2％，其次是北海道8.5％，顯示這次產地標示不實的事件將重創消費者的信賴。熊本縣知事蒲島郁夫也對此說明，中國產與南韓產的蛤蠣透過山口縣下關市海關進口日本後，僅約2成會在熊本縣海域畜養一段時間後，再貼上熊本產的標籤販售，其餘8成流向市面之前根本不會經過熊本縣。

熊本縣當局下令，縣產蛤蠣從8日起全面停止出貨2個月，以排除和杜絕仿冒的進口蛤蠣。根據日本政府規定，外國產蛤蠣進口後必須在熊本縣培育1年以上，才能標示為「熊本縣產」。

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