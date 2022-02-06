　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國蛤蠣「過水」變日本原產！　熊本縣產蛤蠣有97％是進口貨

▲▼日本當局表示，原產於中國與南韓等地的蛤蠣進口日本後，被標示成熊本縣產的商品販賣。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本當局稱，有原產於中國與南韓等地的蛤蠣進口日本後，被標示成熊本縣產的商品販賣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本農林水產省1日公布調查結果指出，流通在日本市面上的蛤蠣大約有8成都是標榜熊本縣產，但其中多達97％很可能是外國產，而且只有2成會先在熊本海域經過一段時間的畜養再販售，其餘的可說是連在熊本「過水」都沒有就直接流入市場。

據時事通信社、TBS電視台等日媒報導，日本農林水產省2021年10月至12月實施的市場調查顯示，這3個月蛤蠣（アサリ）銷售量約為2485公噸，然而，熊本縣2020年全年捕獲量卻只有21公噸，數量差了120倍。當局進一步針對市面販售的蛤蠣進行DNA鑑定，發現標榜熊本縣產的31款蛤蠣產品中有30款、高達97％比例很可能是「外國產」。

據農林水產省調查，蛤蠣原產地為熊本縣的產品比例高達79.2％，其次是北海道8.5％，顯示這次產地標示不實的事件將重創消費者的信賴。熊本縣知事蒲島郁夫也對此說明，中國產與南韓產的蛤蠣透過山口縣下關市海關進口日本後，僅約2成會在熊本縣海域畜養一段時間後，再貼上熊本產的標籤販售，其餘8成流向市面之前根本不會經過熊本縣。

熊本縣當局下令，縣產蛤蠣從8日起全面停止出貨2個月，以排除和杜絕仿冒的進口蛤蠣。根據日本政府規定，外國產蛤蠣進口後必須在熊本縣培育1年以上，才能標示為「熊本縣產」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
懂投資！弟弟女友陪看房　成交「爽脫口1句」一家人傻了
捷運女「雪白巨球」快掉出！2條細線撐著...衝擊視角曝
新莊「知名燒臘」將熄燈！　老客崩潰：無法接受
捐精男見人妻戀愛！真槍上陣肉體注射　連生2胎還想要
鼎泰豐私藏「銷魂神組合」曝！　常客：吃過回不去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓日增3.8萬例確診　連2天刷新紀錄！累計染疫人數破百萬

新家馬桶污水倒灌　滿屋全是糞便菌！地方媽媽慘變禿頭畫面曝

學者怒揭莫德納疫苗實驗內幕！狠批藥廠自私無情「後悔當白老鼠」

中國蛤蠣「過水」變日本原產！　熊本縣產蛤蠣有97％是進口貨

檢測員騙進實驗室「陰道採樣」！她測出陽性二度檢查　慘遭性侵

野猴也要打工換食宿！定居農場幫忙放牛　工資只要吃不盡的玉米

捐精男見人妻秒戀愛！真槍上陣替她肉體注射　爽上癮連生2胎還想要

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明　8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧開幕轉播美收視大減　僅1400萬人收看「約上屆一半」

美海豹部隊選拔爆死亡意外　1學員剛撐完「地獄周」就喪命

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

林俊傑新加坡金沙路邊突擊開唱！　《當你》經典歌...自彈自唱《恭喜恭喜》

南韓日增3.8萬例確診　連2天刷新紀錄！累計染疫人數破百萬

新家馬桶污水倒灌　滿屋全是糞便菌！地方媽媽慘變禿頭畫面曝

學者怒揭莫德納疫苗實驗內幕！狠批藥廠自私無情「後悔當白老鼠」

中國蛤蠣「過水」變日本原產！　熊本縣產蛤蠣有97％是進口貨

檢測員騙進實驗室「陰道採樣」！她測出陽性二度檢查　慘遭性侵

野猴也要打工換食宿！定居農場幫忙放牛　工資只要吃不盡的玉米

捐精男見人妻秒戀愛！真槍上陣替她肉體注射　爽上癮連生2胎還想要

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明　8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧開幕轉播美收視大減　僅1400萬人收看「約上屆一半」

美海豹部隊選拔爆死亡意外　1學員剛撐完「地獄周」就喪命

武陵農場聲量最高！網友熱議6大人氣賞櫻景點　九族夜櫻也受歡迎　

米可白直播突淚崩！刷到粉絲「3個字留言」哭爆：我一直不想想這件事

高雄男急匯10萬救助外甥女　又是詐騙！警示帳戶救回老本

快訊／蘇貞昌出手了！6措施「物價不調漲」　減緩餐飲、小吃攤壓力

香港確診連兩日破300例！港府：兩年抗疫以來「最惡劣情況」

隱藏版大公開！　LINE「6款免費貼圖」限時一鍵領取

年後無痛減重4撇步　「不要餓肚」是關鍵

盤點2021電競大小事（下）　丁特全面開戰橘子、茂安洩密遭禁賽

48歲張智成「臉頰凹陷」全網驚呆：變太瘦了！拜年近況照曝…親揭真相

春節最後收假日一路順暢　建議花東北返民眾行駛蘇花改

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

性愛殺機！他新婚墜崖亡　竟是妻推下

北京隔離飯店伙食難吃　女選手餓到每天哭

捐精男愛上人妻！真槍上陣替她肉體注射

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

5歲童受困32公尺深井5天　救出已成遺體

人妻遭輪暴後遊街　女鄉民搶看歡呼

18歲少年吃半熟豬肉　大腦到腹腔都爬滿絛蟲

他被鱷魚啃光腐屍　真凶竟是嬌妻

冬奧開幕式驚見「韓服」　南韓人氣炸

林肯戲院遭暗殺　他的保鑣竟在酒吧醉倒

美國猴子實驗：不須研發Omicron疫苗

不知中大獎　賭場「苦追千里」還他630萬

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

更多熱門

相關新聞

捐精男愛上人妻！真槍上陣替她肉體注射

捐精男愛上人妻！真槍上陣替她肉體注射

日本一位化名木下步美的人妻在得知丈夫患有隱疾、無法生育後，竟以「捐精」的名義，與化名為川上和也的已婚男子上床，還成功生下2名孩子，導致雙方伴侶都提出了基於不忠行為的損害賠償請求訴訟，將2人雙雙控上法院，並索取精神損失賠償費。

UN報告：北韓持續發展核武　網攻提供重要收入

UN報告：北韓持續發展核武　網攻提供重要收入

日本鼎泰豐推草莓小籠包　台網友驚：不要玩食物

日本鼎泰豐推草莓小籠包　台網友驚：不要玩食物

日本新增確診逾10萬例　東京增2.1萬例多地創新高

日本新增確診逾10萬例　東京增2.1萬例多地創新高

冬奧開幕式驚見「韓服」　南韓人氣炸

冬奧開幕式驚見「韓服」　南韓人氣炸

關鍵字：

日本熊本縣日本蛤蠣熊本縣蛤蠣中國蛤蠣南韓標示不實日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

威力彩上看9.1億　4星座、4生肖有望發了

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

2022還有6大連假　看攻略「爽休9天」玩爆

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz已經死了

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

新竹連震12次　專家：恐是大地震前兆

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

更多

最夯影音

更多
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面