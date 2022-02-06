捐精男見人妻秒戀愛！真槍上陣替她肉體注射　爽上癮連生2胎還想要

▲日本人妻為了成功懷孕，不惜多次與有婦之夫發生性行為，下同。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

日本一位化名木下步美的人妻在得知丈夫患有隱疾、無法生育後，竟以「捐精」的名義，與化名為川上和也的已婚男子上床，還成功生下2名孩子，導致雙方伴侶都提出了基於不忠行為的損害賠償請求訴訟，將2人雙雙控上法院，並索取精神損失賠償費。

據日媒報導，33歲的木下步美自2000年結婚後，一直沒能成功懷孕，經醫師診斷後發現，原來步美的丈夫患有不孕症，無法通過自然的方式懷孕。然而，由於步美實在太想要孩子，於是她便在丈夫的同意下，與捐精單位聯繫，希望能成功獲得合適的精子。

幾天後，捐精單位為她與已婚的精神科醫師川上和也牽線，2人相約在咖啡廳商討捐精事宜。豈料，和也與步美初次見面時，便對步美一見鍾情，於是和也在面談結束回家後，立即發郵件給步美，告訴她自己希望能以自然授精的方式，協助步美提高受孕率。和也還對步美表示，自己已育有3個孩子，而且過去也曾有捐精成功的例子，因此自己是最合適的人選。

心動的步美雖然考慮到丈夫可能會因此而感到不滿，但由於她太想成為媽媽，最後還是昧著良心，接受了和也的提議。由於2人都各有家庭，因此他們告訴各自的伴侶，捐精將通過注射器注入陰道完成，於是步美的老公與和也的太太一直被蒙在鼓裡。

和也與步美看準了步美的排卵時間，分別在2008年的1到3月，多次在東京的一家商務飯店內發生性行為，並在4月成功受孕。步美在秋天誕下第一個小孩後非常高興，但她想要更多孩子，於是她在孩子出生的3個月後，就再次與和也聯繫，並多次與和也發生性行為。

第一個孩子剛滿1歲時，步美再次懷孕，不過丈夫卻開始起了疑心。他觀察到妻子的行為愈發古怪，經常在半夜用手機和別人聯繫，還不惜拋下第一個孩子，堅持要去做體外受精的面談。他趁步美睡著後，偷偷翻看妻子的手機，才發現步美原來早已出軌，於是憤而將和也控上庭，並向和也索賠精神損失賠償金。

和也的妻子見狀，也有樣學樣地將步美也控上了法院。法庭最後判定，步美以取精為目的與和也發生性行為，也構成侵害配偶權，因此步美也需向和也的太太支付150萬日元（約新台幣3.6萬元）的賠償金。

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