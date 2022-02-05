影／「北大林依晨」送福利！　餐酒館報3人名就送蘭姆酒SHOT

記者陶本和／台北報導

駐立陶宛代表處去年底掛牌成立，引起中國抵制立陶宛運往寧波的蘭姆酒，後經台灣菸酒公司全數購入，於1月順利在台灣開櫃。對此，民進黨議員參選人卓冠廷、山田摩衣、張銘祐近日在北大特區餐酒館，用蘭姆酒套上台灣味，調出「台立調酒」，有「北大林依晨」之稱的老闆娘Yivañ也承諾，只要報他們三人的名字，就招待蘭姆酒SHOT。

立陶宛的蘭姆酒在去年10月於立陶宛裝船，本來規劃12月底運抵中國寧波港口，但因為台灣跟立陶宛在11月時互設代表處，中國為此大為光火，進而抵制立陶宛相關酒品入境中國。

不過，台灣駐立陶宛代表處在得知後，隨即聯繫財政部，告知有一批酒在海上漂泊；而我國也立即答應，收下2萬4000瓶的蘭姆酒，一直到今年1月18日才順利進入基隆港，經報關程序後，於1月22日順利開櫃、開箱。

對此，民進黨議員參選人卓冠廷、山田摩衣、張銘祐近日到北大特區的一間餐酒館「莫梵好室」開箱這瓶立陶宛蘭姆酒，他們請調酒師Terrence，試著用立陶宛蘭姆酒套上「道地台灣味」，包括青草茶、台灣啤酒，以及蘋果西打，看看會蹦出什麼新滋味。

特別的是，有「北大林依晨」之稱的「莫梵好室」老闆娘Yivañ承諾，只要報上卓冠廷、張銘祐、山田摩衣的名字，到店內消費就會招待蘭姆酒SHOT。

▼「北大林依晨」送福利，民眾到北大餐酒館消費，只要報上三位議員參選人卓冠廷、張銘祐與山田摩衣的名字，就送蘭姆酒SHOT。（圖／卓冠廷臉書）

