小黃司機不收費！與台關係升溫　在台立陶宛人深刻感受：常被道謝

▲在台立陶宛協會會長歐淑娜感受深刻兩國關係升溫。（圖為資料照／翻攝自Twitter／@MOFA_Taiwan）

文／中央社

台灣與立陶宛關係升溫，來台7年的在台立陶宛協會會長歐淑娜感受深刻。她說，常有人向她道謝，還有計程車司機不收車資；談起台酒近期收購被中國拒收的立陶宛蘭姆酒，歐淑娜說，這是非常善意的舉動。

歐淑娜（Aušra Andriuškaitė）接受中央社記者訪問時說，剛來台灣時，她深邃的臉孔常被認為是美國人或單以外國人稱呼，提到立陶宛一般人也不太認識。隨著立陶宛捐贈台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、駐立陶宛台灣代表處成立，讓立陶宛多了許多關注，不少人知道她來自立陶宛，不斷向她道謝。

歐淑娜說，曾有計程車司機聽到她來自立陶宛，不僅熱情道謝，還堅決不收車資，讓她又驚訝又感動，台灣人就是如此的友善與熱情。

台酒近期收購被中國拒收的立陶宛蘭姆酒，歐淑娜說，這是非常善意的舉動，也讓更多立陶宛人感謝台灣。

不過，歐淑娜坦言，中國的報復性經貿制裁讓立陶宛國內出現歧見，有業者擔心在中國的生意受影響，也有人認為台灣是值得開發的新市場。

歐淑娜說，台灣是民主國家，做生意有清楚規則，但中國有太多不可預測性，人很可能隨時消失，「中國就像是會虐待小孩的父母」，只想控制小孩的思想。

歐淑娜表示，部分立陶宛人民仍然懷念共產統治時期，但年輕一代受過教育、更聰明，知道民主、自由是基本權利；台灣身為民主國家，與立陶宛共享這些價值，這會是交流結盟的基礎，她對未來台立交流十分樂觀。

她說，立陶宛今春來台灣設立代表處後，相信會有更多經貿與文化上的交流，也能更團結在台立陶宛人，甚至吸引更多立陶宛人來台工作、就學與投資。已有不少企業表達對台灣的興趣，也有人私下問她在台灣的生活，計畫來台旅行或居住。

立陶宛以實際行動力挺台灣，隨後遭中國打壓，美國、歐盟、英國等陸續聲援立陶宛、譴責中國。歐淑娜認為，就像立陶宛當年是第一個從蘇聯脫離的國家，這次則像一個骨牌，把支持台灣的訊息散播出去，影響其他國家，讓更多國家認同台灣的理念。

嫁來台灣7年，談到台灣這幾年的變化，歐淑娜說，台灣越來越進步，甚至超越許多先進國家。總統蔡英文上任後，堅守民主價值、通過同婚專法、對抗疫情的成果等，都讓世界更看見台灣，「我很驕傲住在台灣，也很開心能在這裡養育我的女兒」。