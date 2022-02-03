　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆家4人互看不爽…年夜飯分時段吃　媳曝相處模式：樂得輕鬆

一名媳婦曝光婆家的相處模式。（示意圖／翻攝自pexels）

▲一名媳婦曝光婆家的相處模式。（示意圖／CTWANT／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

過年過節，大家不免俗地都會回到娘家或是婆家，和家人一起吃團圓飯；近日，一名媳婦就發文指出，丈夫一家四口的關係相當不好，四人都互看對方不順眼，起初她認為過年圍爐就是要一家人開開心心地一起吃，但她現在卻不這麼想，認為和老公兩人一起吃「雙人晚餐」也相當不錯。

一名女網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」匿名發文直呼：「真心討厭回婆家過年而且還要住好幾天。」她表示，婆家一家四口的感情不好，公公傳統大男人，婆婆家庭主婦，且婆婆也很會用她自己的方式報復公公，常常都自己找朋友去玩，以前沒疫情的時候，每年2、3次她自己跟朋友出國玩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，老公和妹妹的感情也不好，由於小時候公婆都偏袒她，原PO說：「她就是惡霸，一點不如意就甩門摔東西，於是公婆只能犧牲脾氣好的我老公，從小我老公就吃悶虧很委屈，該有的關心跟溫暖都沒有。」而且從交往到結婚生子，公婆一年中只會「分別」來家中作客1次，也令原PO不禁懷疑，老公是否為公婆親生的？

原PO回憶起自己第一次去婆家吃飯的經歷，她表示，婆婆先是煮了一大桌飯，結果卻丟出一句：「公公在睡覺，等下他醒來自己會來吃。」並表示自己現在也不想吃，要去休息一下；原PO好奇問妹妹在哪裡，婆婆表示，妹妹中午已經先吃過飯了，之後就和朋友出門，而事實上，妹妹不僅看老公不爽，甚至對公婆也是愛理不理，這也讓原PO看傻了眼，直呼：「一家四口感情差到這種地步？」

原PO起初認為，年夜飯應該要一家人應該開開心心一起吃飯聊天，沒想到婆家卻是分時段上桌吃飯，一開始她覺得很尷尬，但到後來卻沒有壓力，她說：「我也樂得輕鬆，不用跟他們陪笑尬聊應酬，而且我公婆對我也一樣冷漠，一直都是我在找話題跟他們閒聊，炒熱氣氛。」

延伸閱讀
白癡公主5姊妹齊拜年　網陷入眼盲「以為看到一群癡癡」…驚豔：都是大眼美女
阿公含淚被孫弄　10外孫等領紅包「彷彿見債主」哀怨發壓歲錢
餐廳爆40人群毆　椅子互砸、拳頭互尻…只為了一塊牛排

【你可能也想看】

►網購金魚悲劇了！她收一袋大冰塊　「只有1隻」堅強存活

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了　他分享救援歷程全場淚崩

►野生黑熊深夜突造訪　屋主「要求一件事」...牠竟乖乖照做

►動物寶寶為何不早點見客？　動物園曝：野生動物存在「殺嬰行為」

►一起飛上天！薩摩耶跟導演爸玩飛行傘　淡定模樣網讚：冒險系萌犬

►每餐故意「留一顆飼料不吃」　三花貓超可愛理由暖哭網友

►拍到街貓「踩著別人往上爬」瞬間　中間喵呆萌表情成亮點

►虎斑喵玉米整根啃　2同伴傻眼貓咪：我有點擔心這孩子沒問題嗎？

►癌末老拉拉瞇眼趴「獨輪推車」登山　主人淚吻：最後一次冒險

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
黃少祺2兒子確診！高燒飆40度　妻子也染疫
快訊／高雄本土+15！高雄港再增9例　礁溪相關增6例
快訊／今本土暴增22例！　另有34例境外移入
車停「巷子正中間」回南部爽過年！　療癒下場曝
「139cm革龜」獲救仍死亡　解剖結果出爐
6種姓名筆劃有股神潛力！　一圖看懂最佳發財工具
買2000刮刮樂槓龜！隔壁桌爆歡呼中100萬　男星擦肩而過Q

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年後轉職怕被現任公司盯上？　求職達人曝「超神3招」無縫接軌

婆婆跟鬼一樣　她「後悔結婚」認：不是幸福的開始，是夢魘

2萬硬幣裝垃圾袋！離職被要求半夜到店領薪　手機外套只准放外面

帶球嫁生男寶！尪外遇反遭婆婆逼離婚　無緣大姑嘆：妳不是第一個

長髮妹剪髮被提分手　他怒「沒經過我同意」：基本尊重都做不到

長髮妹剪髮被提分手　他怒「沒經過我同意」：基本尊重都做不到

媽媽生前藏30萬支票　兒25年後翻出急問「還有用嗎？」…結局虧大

不這樣幹是「社畜之恥」　老鳥丟一句話他傻了：有夠衝擊

突收前任私訊該和老婆說？　過來人揭「慘痛經驗」淚喊：註死的

11年輕人上門討「免錢飯」稱執行任務　店家好奇發問釣出驚人真相

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

西門町街頭遇舞團快閃表演　紅衣阿姨舞魂上身亂入尬舞

高雄本土+15「8人陰轉陽」！高雄港再增9例、宜蘭礁溪相關增6例

快訊／今本土暴增22例！另有34境外移入

交通違規照放大了！　高市警讓你心服口服：自己查詢看這裡

6種姓名筆劃有股神潛力！　一表看懂自己最佳發財工具

婆家4人互看不爽…年夜飯分時段吃　媳曝相處模式：樂得輕鬆

台中蚵仔煎不是加小白菜　當地人加「這1菜」鄉民衝擊：北部沒吃過

壬寅年「火氣為主」避燥熱食物！　中醫師曝養生招：4族群快看

親戚給紅包！媽傻見「燃料稅收據」　她火大公審：紅包還給單數

全家旗下物流公司爆群聚！大溪倉「暫停送貨」預購配貨將延遲

正統鹿耳門聖母廟　新春嘉年華虎你心想事成福氣來

派出所QR-Code防吃案糗成防疫措施　民眾問：不是簡訊實名制喔

黃少祺2兒子確診Omicron！「高燒飆到40度」連燒3天　妻子也染疫

根本人間清醒！楊冪：合則來不合則散，人生本來就沒有不散的宴席

高雄本土+15「8人陰轉陽」！高雄港再增9例、宜蘭礁溪相關增6例

抗通膨首選！投資黃金入手方法多　搶賺「波段財」選這種

蔡易餘3個月成功減重10公斤　「蔡英文只說要驗收沒有保固」

雙北初四恢復收運垃圾、回收　7類危險物禁丟垃圾車

他們上酒店必點這一味　老司機大讚「800系列給他一路下去」

母子密室雙屍3／含冤入葬墳頭全枯　百日破案上香後驚見綠草

黃郁婷登Google熱搜第1　穿中國隊服被罵翻：可以不幫我加油

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

快訊／桃園本土今+7！鄭文燦公布物流公司名稱

「給彥彥老公」　外送員接單驚見人妻求歡

今初三溼全台！2縣市大雨　急凍10℃時間曝

人夫突愛上蝦皮購物　妻打開「私訊內容」崩潰

過年疫情如何？　醫曝「好消息」

快訊／今增22本土！另有34境外移入

初三鋒面＋冷空氣報到！4天濕冷剩11°C

快訊／陸返國旅客解隔翌日發病！兒女妻弟全染疫

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

鹽酥雞必點竟然不是肉　「隱藏夯品」呼聲超高

紫南宮信眾借300　還金340萬創新紀錄

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

更多熱門

相關新聞

命理師曝「6壞習慣」恐招衰運：不看必犯

命理師曝「6壞習慣」恐招衰運：不看必犯

每到年節期間，人們都會祈求新年平安順遂，但生活中的一些小習慣可能會讓你改運不成、衰事上身！命理師艾菲爾整理出6個可能影響運勢的壞習慣，除了抖腳、嘆氣外，臉部的細微表情居然也會招來衰運，更直言「不看必犯」，也呼籲大家可以提醒身邊的人，想在壬寅虎年趨吉避凶的民眾，可千萬要注意。這6個招來衰運的小習慣包括：

女友父母約過年打牌！他求教戰守則：要放水嗎

女友父母約過年打牌！他求教戰守則：要放水嗎

除夕洗車約初二拿！他到店家發現大門深鎖傻眼

除夕洗車約初二拿！他到店家發現大門深鎖傻眼

呂秋遠推「12星座過年禁忌」　網笑：太準啦

呂秋遠推「12星座過年禁忌」　網笑：太準啦

她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

關鍵字：

周刊王-2022年菜

讀者迴響

熱門新聞

女小豬《全明星》被爆沾3男！

楊繡惠受邀「首登央視春晚」影片曝光！真相笑翻

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初三是大凶日！4大禁忌一次看

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

快訊／桃園本土今+7！鄭文燦公布物流公司名稱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

林正英御用6大鬼演員現況！

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面