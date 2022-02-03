婆家4人互看不爽…年夜飯分時段吃　媳曝相處模式：樂得輕鬆

▲一名媳婦曝光婆家的相處模式。（示意圖／CTWANT／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

過年過節，大家不免俗地都會回到娘家或是婆家，和家人一起吃團圓飯；近日，一名媳婦就發文指出，丈夫一家四口的關係相當不好，四人都互看對方不順眼，起初她認為過年圍爐就是要一家人開開心心地一起吃，但她現在卻不這麼想，認為和老公兩人一起吃「雙人晚餐」也相當不錯。

一名女網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」匿名發文直呼：「真心討厭回婆家過年而且還要住好幾天。」她表示，婆家一家四口的感情不好，公公傳統大男人，婆婆家庭主婦，且婆婆也很會用她自己的方式報復公公，常常都自己找朋友去玩，以前沒疫情的時候，每年2、3次她自己跟朋友出國玩。

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此外，老公和妹妹的感情也不好，由於小時候公婆都偏袒她，原PO說：「她就是惡霸，一點不如意就甩門摔東西，於是公婆只能犧牲脾氣好的我老公，從小我老公就吃悶虧很委屈，該有的關心跟溫暖都沒有。」而且從交往到結婚生子，公婆一年中只會「分別」來家中作客1次，也令原PO不禁懷疑，老公是否為公婆親生的？

原PO回憶起自己第一次去婆家吃飯的經歷，她表示，婆婆先是煮了一大桌飯，結果卻丟出一句：「公公在睡覺，等下他醒來自己會來吃。」並表示自己現在也不想吃，要去休息一下；原PO好奇問妹妹在哪裡，婆婆表示，妹妹中午已經先吃過飯了，之後就和朋友出門，而事實上，妹妹不僅看老公不爽，甚至對公婆也是愛理不理，這也讓原PO看傻了眼，直呼：「一家四口感情差到這種地步？」

原PO起初認為，年夜飯應該要一家人應該開開心心一起吃飯聊天，沒想到婆家卻是分時段上桌吃飯，一開始她覺得很尷尬，但到後來卻沒有壓力，她說：「我也樂得輕鬆，不用跟他們陪笑尬聊應酬，而且我公婆對我也一樣冷漠，一直都是我在找話題跟他們閒聊，炒熱氣氛。」

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