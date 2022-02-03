call out拜年被當詐騙「我還侯友宜咧」　縣長：嘜擱掛！我真ㄟ

圖文／CTWANT

農曆春節連假，許多政治人物都不得閒，把握機會向民眾拜年。雲林縣長張麗善也不例外，她除了到廟裡替全縣境風調雨順上香祈福外，也抽空親自用電話向雲林鄉親拜年問好，但民眾接到張麗善電話，反應各有不同，有的相當驚訝，不敢置信，也有學子直接懷疑是「詐騙」，只見張麗善在電話這一頭才剛說，「你好我是縣長張麗善....」，還沒接下一句，對方立即不假思索的回了一句「蛤！你是張麗善？我還侯友宜咧」立即掛上電話，也讓張麗善前額冒出三條線。

張麗善在新春假期期間PO出她電話拜年的影片，配上簡單的對話字幕，吸引不少雲林鄉親在臉書下留言回應。張麗善說，新年放假，許多年輕人返鄉，她趁機打電話問候曾經對雲林縣政提出建議、且留下電話聯絡方式的年輕朋友，一方面表達縣府的感謝，同時也祝大家新年快樂。

▲雲林縣長張麗善春節期間親自call out拜年。（圖／CTWANT／翻攝張麗善臉書）

▲青年同學接到電話不信縣長會親自打電話，嗆聲「我還侯友宜咧」後掛上電話（圖／CTWANT／翻攝張麗善臉書）

張麗善指出，疫情期間，要出席活動近距離向民眾拜年，有防疫上的顧慮，因此讓她動心起念想用電話向鄉親拜年，只是民眾接到電話的反應很多種，不相信縣長會在過年期間親自致電者也大有人在。

例如，他就在致電向一位「閻同學」祝賀新年時，才剛剛表明身份，「你好，我是雲林縣長麗善，新的一年祝你...」拜年吉祥話都還沒結束，該同學「立馬」回嗆「蛤，你張麗善？我還侯友宜咧」，然後就掛斷電話， 讓張麗善哭笑不得，懷疑對方可能沒認出她聲音，誤會是惡作劇或詐騙電話。

張麗善說，她原本想再打第2通解釋「我係真ㄟ！」，但又擔心對方誤會，因此在臉書寫下這段過程，表明真的是縣長要向年輕朋友們拜年「我真ㄟ啦！嘜擱掛電話啦！」。她還說，所致電的年輕朋友都是曾經提供縣府建議的好夥伴，他們思考的面向，對她幫助很大，年輕人的意見，價值非凡。

延伸閱讀

▸ 挺身孕回婆家過年 睡到一半「釦子突被解開」…睜眼一看她嚇傻了

▸ 球星痛毆模特兒女友 嘴角血痕流至下巴…傷勢慘況曝光

▸ 楊繡惠登上央視春晚嗨唱「滴答滴」？ 網一細看全笑噴