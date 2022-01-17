南部大藥頭落網！背「4條通」帶槍躲高雄　搜出海洛因+安毒

記者林悅／台南報導

43歲潘姓重大毒品通緝犯，涉嫌在南台灣各地販毒牟利，警方報請蔡宜玲檢察官指揮偵辦，偵查發現潘男為躲避警方追緝，除晝伏夜出，且不定時更換藏匿據點及交通工具，並擁槍自重防止毒品交易遭黑吃黑，經警方前往高市潘嫌落腳處，以優勢警力攻堅緝獲，起獲手槍及大批毒品。

圖：台南市警方前往高市，以霹靂小組武裝警力進行攻堅行動，緝獲潘嫌，起獲手槍及海洛因、安非他命毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，台南市警刑警大隊毒品查緝中心「溯源專案組」，循線鎖定43歲潘嫌（被3處司法機關通緝中、被判刑14年餘）擁槍販毒，刑大大隊長林宏昇指示與偵三隊組成專案小組偵辦，專案小組歷經近半年跟監埋伏，抽絲剝繭相關線索，循線鎖定藏匿處後，聯合市警保安警察大隊霹靂小組武裝警力進行攻堅行動，於1月13日拂曉出擊，順利在高雄市大寮區一處出租套房緝獲潘嫌到案，起獲第一級毒品海洛因327.93公克（含半塊雙獅地球標海洛因磚）、第二級毒品安非他命606.77公克、非制式手槍1枝、子彈10顆、販毒所得32萬元、海洛因研磨器1組、海洛因壓模器4組、GPS探測器1台等證物。

刑事警察大隊大隊長林宏昇表示，刑大針對2022年加強重要節日安全維護工作超前部署，全力貫徹執行政府打毒、肅槍、反詐、除暴決心，並積極追查供毒藥頭，絕不容許不法之徒越雷池一步，期能持續淨化社會治安，讓民眾安心過好年。