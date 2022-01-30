吸毒也瘋名牌！毒咖啡糖果印LV、小米、BURBERRY

▲▼台中警方查獲各種外觀設計酷炫的毒咖啡包，但竟然高達8成6的年輕毒犯認為吸一下應該沒關係，令人憂心。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

時下年輕人耍酷愛炫，連吸毒工具都要扯上名牌！台中警方調查發現，販毒集團販賣毒品咖啡包，毒巧克力、毒糖果，包裝袋設計新穎、酷炫，外觀印有「LV、AAPE、BURBERRY、小米」等名牌，吸引年輕學子嘗鮮，且經常利用Line、WeChat、TikTok、Twitter、Telegram或各類交友軟體吸引年輕人上鉤。

台中市刑大發現毒珈啡包的種類和設計愈來愈花俏、酷炫，常吸引年輕學子好奇嘗鮮，外觀印有名牌包如「LV、AAPE、BURBERRY、小米」等多達25種，而且價格便宜，1包在500至600元之間，警方日前就查獲20歲陳姓嫌犯，在陳嫌住處查出數百包的包裝袋，他說，這些是2年來所吸食的「成果」。

警方表示，這些毒咖啡包，都不是單一類型的毒品成分，而是摻雜了眾多毒品的混合性毒品咖啡包，毒咖啡包中含有俗稱超級搖頭丸的PMMA及其他毒品例如硝西泮、一粒眠等，PMMA是中樞神經興奮劑，一粒眠是中樞神經抑制劑，混合在一起服用對身體的危害非常大，加上青少年服用毒咖啡包時常搭配酒精或笑氣，更加危險。

此外，食用毒品咖啡包不需要工具輔助，不需要燃燒吸食煙霧，撕開後加入水裡，看起來就跟一般的咖啡、果汁一樣，販毒集團為了躲避警方查緝，使用不同毒品包裝不斷變換，呼籲年輕學子對於來路不明的飲品、咖啡包、果汁粉、軟糖等，千萬不要嘗試，以為吸一口不會有事，「以為喝了像天堂，結果真的送醫進天堂」。

台中市衛生局曾針對參加毒品危害講習的民眾訪查，發現有98.4%知道毒品會危害人體，然而有86.7%覺得使用一次應該沒關係，其實這是相當錯誤的觀念，一旦成癮，終生受害。

衛生局指出，27歲從事業務的阿勇，吸食K他命近5年，被警方查獲多次，積欠毒品危害講習5堂課，近期因膀胱發炎痛到無法走路，過去總不以為意，都依靠止痛藥止痛，後來在台中市毒品防制中心個管人員關懷下，不斷鼓勵阿勇重視健康，避免錯失治療機會，如今膀胱發炎指數已降低且無疼痛感，可穩定持續工作，阿勇也逐漸遠離吸毒朋友，過個正常生活。

局長曾梓展提醒，持有或施用三、四級毒品者，經警方查緝依法應參加毒品危害講習，若無正當理由未出席者，警方會依行政執行法第30條規定，處5千元以上、30萬元以下怠金，民眾若有毒品危害講習相關疑問，可撥打24小時諮詢專線0800-770-885，由專人提供多元講習諮詢服務。