157公分小隻馬帥騎重機　因為喜歡「這種」感覺

▲今年24歲的綸綸雖然身高只有157公分，但騎上大型重機卻是駕輕就熟。（圖／綸綸提供）

記者黃宥寧／綜合報導

這畫面太美！今年24歲的綸綸，身高157公分，身材小巧可愛模樣讓人很難想像她竟可以騎車重182公斤的重機，IG上一張又一張追焦照，最常看見的留言就是「帥！」。她接受《ETtoday東森新媒體》採訪表示，讓她一腳踏入重機界原因，是因為她生長在純樸的埔里，看著許多車隊經過家中門口，也在心中醞釀熱血重機魂。

卸下重機女騎士身分，綸綸的職業是餐飲業，外型纖細女人味十足，讓人很難將她跟重機畫上等號。她向記者透露，2年前因為看到朋友騎檔車覺得「哇！真帥」再加上小時候時常看見的重機車隊，默默種下的熱血魂，兩者一觸即發，讓她決定向朋友借檔車騎騎。

▼女人味十足的綸綸，讓人很難將重機與她畫上等號 。（圖／綸綸提供）

「這種追風、自由自在的感覺」綸綸靦腆說出，她借朋友檔車騎，騎著騎著，沒想到騎出興趣來，也下定決心買了一部屬於自己的重機MT-07 ，再加上簡單改裝，前後共花了將近30萬。綸綸解釋，會選這輛車是因為相較於同級距的車，這台屬於輕盈，加上自己身高較嬌小，因此不用擔心腳踏不到地。

已經征戰過環島的綸綸也不諱言，一開始自己是「牽車困難者」，因為找不到車子重心，好幾度差點連人帶車摔在地，後來才知道身體要放斜將車子靠在身體，她也笑著說「學會牽車後，都不用拜託別人了」。

最後，綸綸也表示，騎著屬於自己的車，馳騁山林，享受迎面吹來的風及映入眼簾的美景，是用再多的錢都無法買到的。