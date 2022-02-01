彰化縣最高補助1萬8000元　鼓勵機車舊換新減碳

▲彰化縣推機車汰舊換新（電動機車），最高補助1萬8000元（下同）。（圖／彰化縣政府提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

為強化減碳作為及改善空氣品質，彰化縣長王惠美宣布彰縣將扮演領頭羊，推出「機車汰舊換新最高補助1萬8000元」以及「機車補助Line@官方帳號服務」等政策措施，除提供1對1諮詢服務，更月月抽出幸運民眾贈獎，呼籲縣民把握機會、以綠能機車淘汰高汙染車輛換好康。

彰化縣環保局於27日辦理「節能減碳我加碼‧汰舊換新一起line」記者會，除王惠美，彰化縣機車商業同業公會理事長賴建文、彰化縣機車公會機車定檢站聯誼會主委吳揚程、彰化縣環保局長江培根等都出席參與宣導。

王惠美表示，這次機車汰舊換新的電動機車補助方案，鼓勵民眾淘汰報廢96年6月30日以前出廠、設籍於彰化滿1年的高汙染和高齡機車，縣民除環保署補助2000元，可加碼獲縣府補助金1500元，每輛共可獲補助3500元。

另淘汰高車齡機車換購電動機車的縣民，縣府環保局最高補助8000元，加上環保署補助3000元（其中含碳權憑證1000元）、經濟部工業局補助7000元，最高可獲補助1萬8000元；若是新購電動機車，彰化縣環保局和經濟部工業局也分別補助3000元、7000元，最高補助1萬元，補助收件期限自即日起至112年1月10日止。

王惠美指出，疫情期間的機車補助可用線上申請，現在線上申請已達98%以上，今年度再創新提供「機車補助Line@官方帳號服務」，提供1對1諮詢管道，並每月抽出10位幸運會員送好禮，也鼓勵縣民可多利用「機車補助線上申請e化系統」，相關資訊可至彰化縣環保局網站（https://moto.chepb.gov.tw/）查詢，或於上班期間電洽專線：04-7115655分機238。

王惠美補充，彰縣目前82萬輛機車中有20萬輛是1至4期高汙染老舊機車，燃油機車汙染排放達電動機車的數百倍以上，不僅耗油傷荷包，更造成環境汙染、影響身體健康；加上台灣為與國際接軌、延遲氣候變遷，宣布2050年達淨零碳排並預計自2023年起收取碳費，汰換一輛老舊燃油機車可有2.3噸減碳效益；縣民配合相關政策除可獲得碳權憑證，縣政也加碼8000元補助金，活動到今年12月31日止。