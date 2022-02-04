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監獄淪犯罪學校　囚犯計畫逃獄「工具包硬卡大腸」1周慘死

▲▼肚子痛,胃痛,痛苦,拉肚子。（示意圖／Pixabay）

▲囚犯在大腸內塞逃生工具包。（示意圖／Pixabay）

大腸包小工具包

1840年，一名愛爾蘭遊客到法國北部的布雷斯特（Brest）參觀了當地的監獄。這是一座雄偉的建築，可容納6,000名囚犯，全盛時期該市人口十分之一的囚犯都關在這裡。囚犯也充作奴隸，他們被判處苦役，得付出大量的非自願勞動，工作範圍從大型建築工程到製作風帆都有。監獄啟用於1751年，設計頗創新，構造讓囚犯即便待在牢房中也會受到獄警持續監視。然而，正如安德魯．瓦倫丁．基爾萬（Andrew Valentine Kirwan）所指出的，監獄仍然是：各種犯罪與惡行的溫床。在那裡，冷漠者成為了惡徒；惡徒不會有所長進，也不知羞恥，只會日益變本加厲。

基爾萬很快就意識到，監獄不會是道德教化的場所，反而成了精進犯罪技藝的進修學校。那裡傳授的技藝可不是美姿美儀或插花，而是入室盜竊和騙術大全：

擅長偽造者從竊盜身上學到偽造鑰匙的技巧，而偷兒也讓投桃報李的偽造者教會了簽名的偽造手法。

這不是個安居樂業的地方：工作辛苦，飲食差，死亡人數高得嚇人。不足為奇的是，囚犯經常試圖逃獄。基爾萬目睹了複製鑰匙、偽造護照等逃亡者必備工具的蓬勃交易。然而，很少有人像《醫療時報》（Medical Times）這篇文章中的囚犯做到那般驚人地步（奇怪的是，文章在監獄永久關閉，且囚犯都被送到圭亞那某個流放地的三年之後才刊出）：

不久前，在布雷斯特的班房（bagno）中發生了一件怪事。

坐班房（法文通常用bagne）一詞，在南歐國家指的是服苦役的監獄犯人。

曾逃獄過的危險罪犯突然說自己有腹痛、便祕、發燒無力等症狀。雖然未發現他患有疝氣，但此人症狀很快加重，於是更加能確定與嵌入性疝氣影響腸道有關。

醫生懷疑腸子被絞住。這可能非常嚴重：如果腸的血液供應被切斷，組織將迅速死亡，繼而導致壞疽。

嘔吐和疼痛都劇烈無比，腹脹嚴重。腹脹（meteorism，也稱為脹氣﹝tympanites﹞）是腹部緊繃和膨脹的狀態，由氣體積聚在腸道所引起—是腸壞死的典型症狀。

雖然患者接受了治療，但病情持續惡化，最後他向醫護人員透露，為瞞過獄卒，自己在直腸中放了一個裝錢的小皮包。我們隨後檢查了他的直腸，但未發現任何東西。

事實證明，這個囚犯不完全可信。在他試圖掩蓋自己造成的傷害後，現在又編出了另一個謊。的確，有東西卡在他下面—但不是錢包。

症狀持續加劇。一段時間後，他的腹部左側出現了可見的腫塊，相當於降結腸的位置。囚犯到了疾病發展至此的關頭，終於鬆口，他說自己在直腸中插入了木頭工具包，而且令人吃驚的是，在匆匆忙忙中，他把工具包朝上放，而不是朝下放。

終於真相大白！工具包（étui）既是一種小容器，也是可用於攜帶個人物品（例如小刀或針線包）的裝飾性用品；許多外科醫生也用它來攜帶工具。他的工具包結構並不對稱，其中一面比起另一面更容易拿取。但為什麼這名患者認為比起工具包，佯稱把錢包塞進下體比較不丟臉？這個問題仍是個謎。

症狀出現的一週之後，這名囚犯過世，醫師進行了屍體解剖檢查。外科醫生發現他患有急性腹膜炎（peritonitis）。腸子「充斥著氣體而嚴重膨脹」。但最奇怪的發現是在結腸：

出現了一個巨大的異物，後來我們發現那是一只圓筒加圓錐形的盒子，它圓錐形的一端朝著盲腸的方向（按：意即朝向腸子的上端）。盒子由兩塊鐵板組成，每塊長度約6英寸，寬度約5英寸；重量近22盎司。上面覆蓋著一塊皮革，目的無疑是為了保護直腸黏膜不與金屬接觸，便於之後將它從體內取出。

這是件非常大的物體，無論放在誰的大腸中都還是……太，大，了。醫務人員將它打開之後，他們發現裡面裝有以下物品：

［圖說－內容物清單：槍筒、鋼製螺釘、鋼製螺帽、螺絲起子、可鋸木的鋼鋸、可鋸金屬的鋸刀、鏜孔器、棱柱形銼刀、以線串起的法郎錢幣、動物油脂（潤滑工具用）］

換言之，實在可謂一組齊備的逃生工具包。您不得不佩服他的細心，即使執行面不甚理想。

在此非同小可的發現之後，監獄對負責划槳的勞役囚犯進行了搜身檢查，典獄長說，最惡劣的罪犯習慣在直腸內藏匿可疑物品，如工具、金錢等等。

有些壞習慣始終不變。

但是，這些物品通常尺寸很小，幾乎不超過一英寸左右，囚犯們稱之為「必需品」。

如今的「必需品」包括市面上尺寸最小的手機，是進行體內搜查的獄警會很熟悉的產品。

典獄長從沒見過與前文所述的工具包類似的東西。

我想也是！

這些工具包幾乎都是相同的形狀，一端是圓錐形，而另一端較平。工具包的插入方式一定要讓錐形的一端朝向肛門，以利排出。在本次案例中，這名罪犯在有人接近時，不得不匆忙藏起他的「必需品」，所以放反了工具包的方向。

原本這東西可以趁無人注意的時候取出，但它沒有在直腸內安分待著，逃出了這名囚犯的手掌心，一路逃到了大腸中。

什麼？問我有何建議嗎？如果有逃獄的打算，真的只要請朋友在寄來的蛋糕裡藏銼刀就好了。

＊本文摘錄自《怪奇診療室：牙齒爆炸、喝蛇糞治病、釣寄生蟲、生殖器上鎖……真實發生的離奇醫療案件大搜奇》

▲▼ 怪奇診療室 。（圖／臉譜出版社提供）

作者：湯瑪斯·莫利斯
本文由 臉譜出版 授權轉載

未經授權，請勿轉載

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