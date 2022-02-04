房客夢遊半夜下棋！　睡夢中和人持槍決鬥

▲夢遊情況嚴重者，可以在睡夢中完成極度複雜的行為。（圖／取自免費圖庫pexels）

在睡夢中決鬥的男人

如果您曾與習慣性夢遊的人同住，那麼就可能對在凌晨兩點與熟睡的人交談這類奇怪經驗不陌生。我有個姊妹在童年某一段時期會夢遊，我們很快就習慣晚上要帶她回房間，然後在隔天早餐時津津樂道她夢遊時說了什麼怪話這樣的生活。

但同為夢遊症患者，我家人的故事真是小巫見大巫。1816 年，一本倫敦醫學期刊講述了某荷蘭學生的故事，也就是一位化名為「D先生」的案例：

1801年，年輕的D先生是H牧師家中的租客。H牧師是一位受人景仰的牧師，剛成家不久。D先生剛到來時，就曾提醒這家的主人，他有時會在睡夢中行走，還說如果他又犯的話，請大家不要驚慌。幾天後，牧師在夜裡被一陣不尋常的聲音驚醒，於是下樓去查看情況：

我發現D先生在睡夢中拿了一些父母寄給他的書。我在他房中待了一會兒，沒有把他叫醒。進一步觀察之下，我發現黑暗中的他正在為這些書編目，而且和我在燈光下能做到的一樣準確：從書名、作者姓名、不同的版本到出版地，都正確無誤。但在其中一本書掉落時，聲音似乎驚動了他，他便趕忙退回床上。

隔天早晨，年輕人對昨晚的事毫無印象。他在睡夢中能勝任出人意料複雜的任務：下棋、打牌，甚至寫信給教授—用拉丁文。

還有一次，他那陣子正在準備當眾發表拉丁文演講，我們聽到睡夢中的他大聲排練，彷彿評審也在場一樣。當他摸索著把講稿放到桌上時，H牧師在他跟前稍稍彎下腰，充當講台，讓他把講稿放在自己脖子上。D先生演說完畢後，他向「在場」的觀眾和評審鞠躬，然後退下。

還有一次，在他上床睡覺後，房東的女兒開始彈鋼琴。D先生帶著樂譜來到她房間，指著一首喜歡的曲子，放在譜架上讓她演奏。在她彈完後，D先生和H先生一家人全都鼓掌。之後他就匆匆忙忙離開了，顯然他睡醒了，所以意識到自己沒有穿衣服。（按：我想大多數的人都有夢過「天哪只有我沒有穿衣服」這種令人焦慮的夢境，想像一下夢境成真……恐怖喔。）在多數情況下，他的夢遊都還挺和平理性的，但發生了一次例外事件：

有一天晚上，他決定與以前在烏特勒支（Utrecht）的同學決鬥，請H牧師當他的副手。時間、場地都確定好，信號發出時，D先生彷彿受了致命傷一般倒下，他要求臥床休息，並立即派醫師來。由於我們認識的一位外科醫師想觀察他昏睡時的狀態，所以我們乾脆就請他來診治。當他問D先生哪裡受傷時，D先生把手伸向左側，說：「這裡，這裡—有顆子彈。」「我是來將它取出的，」醫生說，「但在我開始手術之前，您必須服用我帶來的滴劑。」之後，醫師在D先生指的那一側用力施壓之後，說子彈已取出。D先生在「患部」摸了摸「確實，」他說，「感謝您這麼純熟的技術。我的決鬥對手死了嗎？」他問道。旁人告訴他對方還活著時，他臉上洋溢著喜悅的光芒，最後似乎是喜悅之情讓他醒過來的。

好讚的故事。《倫敦醫學檔案》（The London Medical Repository）的主編顯然擔心這個故事太動人，所以追加了一個滑稽的小註腳：

這封來函是由一位德高望重的醫師寄給我們的，他保證自己能為信中詳述的事實擔保：他本人與原作者相識，這位作者是一位品格高尚的荷蘭牧師，寫作的真實性毋庸置疑。案例描述起來非常奇特，所以儘管我們知道來源可靠，仍附上此證明給我們的讀者，以資證明本案的可信度。

好喔。

＊本文摘錄自《怪奇診療室：牙齒爆炸、喝蛇糞治病、釣寄生蟲、生殖器上鎖……真實發生的離奇醫療案件大搜奇》

作者：湯瑪斯·莫利斯

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