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七年級台男「是韭菜之王？」　他吐悲情慘況！網噴爆：自己選的

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

去年底，有網友看到「七年級未婚人口近五成」的數據，不禁有感而發，並吐露許多台男在婚後的悲慘情況。沒想到，這番話反遭鄉民打臉，紛紛吐槽「自己不爭氣不要牽拖喔」、「自己不努力」。

據內政部戶政司「109年人口統計資料」顯示，30-39歲未婚人口有158萬21人，約佔該年齡區間總人口的45%；換言之，國內有近半數的七年級生是未婚族。

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對此，一名網友在PTT吐露心聲，直問「七年級台男是不是韭菜之王？」他提到，2020年間，七年級離婚率最高，又有近五成的人未婚，認為這跟存款不夠、沒錢買房大有關聯，而那些無法負擔的台男，就會淪為女生口中「上進心不夠」的一群人。

▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網友接著說，「好不容易買房結了婚，婚後還要忍受台女至尊對決，不然動不動就是媽寶。薪水過得去，背負房貸，但若每天工作晚回家，無法陪老婆小孩，又可能被嫌不顧家，工作比家庭還重要？那離婚好了。」

原po也不禁哀嘆，「薪水僅夠用，無法每年出國，不能常吃大餐，然後住中古老房，請問七年級的台男是不是韭菜之王？」

對此，鄉民紛紛直呼，「躺平太舒服，不想成家」、「自己不努力就算了，話還一堆才是最可悲的」、「好險我不是」、「抓回去教召14天，根本被當韭菜割」、「七年級就是被剝奪最多的世代」、「扛這麼多，還要被老人酸草莓族」、「說這麼多，不結婚不就沒事了嗎」、「自己選的怪誰」。

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