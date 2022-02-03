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黃郁婷穿中國隊服惹議　陳子瑜：去跟習近平說體育歸體育啊

▲▼黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）

▲黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）

記者陶本和／台北報導

身為北京冬奧台灣代表隊成員的「風速女王」黃郁婷，近日因穿著中國隊服引發議論。對此，台灣基進黨議員參選人陳子瑜3日表示，「去跟習近平說體育歸體育，政治歸政治啊，反正人都在北京了不是嗎？」

黃郁婷是競速滑輪溜冰1000公尺世界紀錄保持人，擁有9面亞錦賽金牌，外號「風速女王」。不過，她近日身穿中國隊服，並將畫面上傳至IG，引起國內廣泛討論。

對此，陳子瑜表示，這讓他想起在非洲查德工作時的一段插曲，當時剛好中國的國營企業和下游廠商舉辦一年一度的盃賽，來邀請台灣中油組隊參加；但是中國企業方面會有開閉幕儀式，儀式上會唱中國國歌，最後台灣中油隊內部討論後，決定只參加比賽，不會出席唱中國國歌的部分。

「拿國家的錢，就是拿台灣納稅人的錢，這個意識是基本的。」陳子瑜表示，對照這位穿著中國隊服放上網的台灣選手，還放話可以不要幫她加油，「去跟習近平說體育歸體育政治歸政治啊，反正人都在北京了不是嗎？」

陳子瑜表示，之前東京奧運時，楊勇緯和日本的高藤直壽那麼惺惺相惜，也沒有在賽前就穿對方的國家代表隊隊服啊，「少在那邊跟中華奧會一樣配合中國演出扯台灣後腿。」

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