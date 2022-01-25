抓到！立陶宛蘭姆酒之亂源頭曝　他揭：中國產學網路作戰

▲立陶宛蘭姆酒之亂源頭曝光。（圖／陳子瑜臉書）



記者陶本和／台北報導

針對近日立陶宛蘭姆酒之亂，台灣基進黨議員參選人陳子瑜揭露，背後是中國產學網路作戰一條龍，最早發動的不是台灣媒體和網路，而是中國的「觀察者網」。

立陶宛原銷往大陸的一批蘭姆酒在海上漂流逾百日，台灣菸酒公司出手相助買下，首批6000瓶預計2月1日開始販售，每瓶單價600元台幣，但遭質疑，同款酒在大陸電商平台最低只賣31元人民幣，約新台幣135元，足足比台酒便宜4倍。

對於這波蘭姆酒之亂的討論，陳子瑜25日揭露，背後是中國產學網路作戰一條龍，最早發動的不是台灣媒體和網路社群，而是中國的「觀察者網」；他指出，「觀察者網」發布消息之後，台灣社群平台跟進接力，配合粉專、社團、個人帳號留言，帶出一波風向。

至於「觀察者網」是什麼來頭？陳子瑜說，根據中國百度百科的介紹，是由「上海觀察者信息技術有限公司」和「上海春秋發展戰略研究院」聯合主辦的新聞時評集成網站。

「上海觀察者信息技術有限公司」部分，陳子瑜表示，明顯是提供新聞資訊收集、發布的技術平台；而「上海春秋發展戰略研究院」更是關鍵，成立於2014年，與中國上海復旦大學有合作關係。

陳子瑜指出，在復旦大學中國研究院的網頁上，清楚寫著「研究院與上海春秋發展戰略研究所」及「觀察者網」建立戰略夥伴關係。

他強調，這四個機構，背後有一個共通的關鍵人物：金仲偉。這個人同時身兼復旦大學中國研究院特邀研究員、《觀察者網》總編輯、上海觀察者信息技術有限公司CEO 、上海春秋發展戰略研究院執行院長。

陳子瑜認為，這一次的立陶宛蘭姆酒之亂，很可能又是一次由中國網路作戰產業鍊的一部分，試圖在台灣社會內部製造對台灣政府與立陶宛政府不信任的嘗試。

▼立陶宛蘭姆酒在香港0.5公升賣208元港幣、換算後約約新台幣740元。（圖／翻攝林俊憲臉書）

