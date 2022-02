快訊／普丁、習近平冬奧開幕前「雙邊會談」　睽違2年多首次會晤

記者吳美依/綜合報導

根據外媒最新消息,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)與中國國家主席習近平舉行雙邊會談,隨後,2位領袖將一同參加2022北京冬奧開幕式。這是普丁2019年以後第一次訪問中國,也是習近平2年多以來首度會晤外國元首。

綜合《法新社》、《南華早報》報導,中俄面臨西方批評之際,正在加深雙邊關係;普丁與習近平在這場北京會面中,展現出團結一致的態度,藉機表明雙方正協調一致對抗美國。

普丁盛讚兩國「前所未有、充滿尊嚴」的緊密關係,他說,中俄在很多領域互相支持,從外交事務至經濟發展皆是如此;如今也將加強能源領域合作,由俄方向中國供應天然氣。

會談結束後,中俄預期發表聯合聲明,談論新一代國際關係,還會簽署其它協議,包括能源合作計畫等等。

