快訊／普丁、習近平冬奧開幕前「雙邊會談」　睽違2年多首次會晤

Bear and Dragon in da house. pic.twitter.com/ofhsdWT5Uu — Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) February 4, 2022

記者吳美依／綜合報導

根據外媒最新消息，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，隨後，2位領袖將一同參加2022北京冬奧開幕式。這是普丁2019年以後第一次訪問中國，也是習近平2年多以來首度會晤外國元首。

綜合《法新社》、《南華早報》報導，中俄面臨西方批評之際，正在加深雙邊關係；普丁與習近平在這場北京會面中，展現出團結一致的態度，藉機表明雙方正協調一致對抗美國。

普丁盛讚兩國「前所未有、充滿尊嚴」的緊密關係，他說，中俄在很多領域互相支持，從外交事務至經濟發展皆是如此；如今也將加強能源領域合作，由俄方向中國供應天然氣。

會談結束後，中俄預期發表聯合聲明，談論新一代國際關係，還會簽署其它協議，包括能源合作計畫等等。

#UPDATE Russian President Vladimir Putin hails close ties with China in a meeting with Xi Jinping in Beijing.



Says ties are of an "unprecedented nature and an example of a dignified relationship".

The countries are deepening ties in the face of increasing criticism from the West pic.twitter.com/D2Gvua6RwH — AFP News Agency (@AFP) February 4, 2022

北京冬奧登場之際，國際局勢依然緊張。俄羅斯與西方國家在烏克蘭問題僵持不下，普丁也持續對北約表達不滿。與此同時，北京冬奧遭多個西方國家「外交抵制」，但中國多次表態支持莫斯科，在聯合國安理會上，與俄方一同阻止討論烏克蘭情勢。會晤前夕，中俄外交部長都說，兩國反對在印太地區組成引發衝突的「聯盟」。

《紐約時報》先前報導指出，雖然中俄可能達成的協議內容尚未公開，但普習會可望再次公開展示雙方友好關係。北京承諾向普丁提供經濟及政治支持，不僅削弱華府排擠普丁的策略，美中對抗局勢也暫時無法改善。





▲俄羅斯總統普丁及中國國家主席習近平。（圖／路透）