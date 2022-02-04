中俄元首2年來首次會晤　習近平：實現了我們的「冬奧之約」

▲ 習近平與普丁今日會面現場 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京冬奧今（4）日開幕，中國大陸國家主席習近平今日下午在北京釣魚台國賓館，與俄羅斯總統普丁舉行會談。習近平表示，「相信我們今天的『新春之會』一定會為中俄關係注入更多生機活力。」

▲習近平對普丁說，「這次你來，可以說是實現了我們的『冬奧之約』。」（圖／路透）

《央視新聞》報導指出，中俄兩國元首在熱烈友好的氣氛中，就中俄關係以及事關國際戰略安全穩定的一系列重大問題，深入充分交換了意見。

習近平指出，他2014年應普丁總統邀請，赴俄羅斯出席索契冬奧會開幕式，當時兩人曾相約8年後北京再聚首，「這次你來，可以說是實現了我們的『冬奧之約』。」

習近平接著說，「我願同總統先生及各國賓朋一道，共襄北京冬奧盛舉，弘揚奧林匹克精神。今天是中國農歷大年初四，又逢立春，是個難得的好兆頭。相信我們今天的『新春之會』一定會為中俄關係注入更多生機活力。」

據悉，普丁是全球首位明確表態出席北京冬奧的國家元首，且本次北京之行是他今年首次出國訪問。在此次會談上，普丁盛讚兩國「前所未有、充滿尊嚴」的緊密關係，稱中俄在很多領域互相支持，從外交事務至經濟發展皆是如此；如今也將加強能源領域合作，由俄方向中國供應天然氣。