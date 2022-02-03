獨／懸賞10萬大紅包！除夕鞭炮聲嚇跑喜樂蒂　主人3天沒睡急求救

記者吳奕靖／高雄報導

之前嘉義有一隻貓走失，他的主人貼出找到有賞50萬，當時被網友稱為「自己的年終自己賺」，不過當時走失小貓自己回家，讓網友哀嚎，不過現在高雄又有一名男子貼出懸賞10萬的求救文，希望大家來幫忙找他的狗。

▲高雄鳳山這名狗主人請大家幫忙找愛犬，找到會給10萬元紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄這名男子的狗，叫肥肥，是喜樂蒂牧羊犬（中型犬），棕色還有白色圍巾，因為在除夕當天晚上，被外頭的鞭炮聲嚇一跳，突然在鳳山建國路一段的家中衝了出去，結果家人連要找牠，卻已經找不到牠的身影，這讓狗主人非常難過，從除夕到初三都還在找，已經多天晚上沒有睡覺，所以只好在臉書發文「懸賞10萬紅包」，請大家幫幫忙。

▲高雄鳳山這名狗主人請大家幫忙找愛犬，找到會給10萬元紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山這名狗主人請大家幫忙找愛犬，找到會給10萬元紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

網路貼文一出，不少朋友都幫他分享，還說是「新年紅包」，不過狗主人已經連續好幾天沿路調監視器，還是沒有找到，就是希望有人能幫忙找到狗，而狗主人也說肥肥有植入晶片，如果有撿到會知道主人是誰。

▲愛犬肥肥在除夕因為鞭炮聲嚇到跑出門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）