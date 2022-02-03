全家旗下物流公司爆群聚！大溪倉「暫停送貨」預購配貨將延遲

記者李宜秦／台北報導

桃園疫情延燒，桃園市長鄭文燦今日上午召開記者會，表示該物流公司昨再新增2確診，該公司為日翊文化行銷股份有限公司，剛好為全家便利超商旗下的物流公司。對此，全家超商證實此事，並表示將暫停大溪倉物流作業，春節期間部分預購商品將有延遲狀況。

▲桃園物流爆發群聚感染，鄭文燦公布公司名稱是「日翊文化行銷股份有限公司」。（圖／翻攝官網）

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鄭文燦表示，日翊文化行銷股份有限公司昨再新增2確診，為一名員工、一位家人，該公司位於桃園大溪區新光東路76巷22-2號。該群聚總共累計15例，員工12位，家人3位，染疫員工作業主要在1樓B區。鄭文燦說明，目前267位員工進行14天居家隔離，806位員工預防性在家隔離5天，2/6進行二採。

對此全家表示，子公司日翊物流大溪倉，自接獲桃園市衛生局通知後，即全力配合全廠清消、全員篩檢、疫調匡列等作業，並全面暫停物流作業。

其中，部分預購商品因配合暫停配送，於春節期間將有延遲狀況，造成消費者不便之處，敬請見諒。開工後配送狀況，將依實際復工時程，做滾動式調整。依桃園市政府公布，直至2/2為止，確診者為理貨線人員共11名、清潔員1名，未有物流士人員。

▲日翊大溪倉爆群聚感染，桃園市府已勒令停業。（圖／翻攝官網）