小學生除夕燒一桌大菜！媽媽偷偷發炫耀文　朋友圈一看全炸了

▲小學生除夕燒一桌大菜，引起網友稱羨。（圖／翻攝自新浪網／都市現場，下同）



記者董美琪／綜合報導

過年要煮出一桌年夜菜相當不容易，沒想到這整桌菜竟然還是小學生做的！大陸一位小學生除夕夜做了20道菜，引起熱議，照片也讓網友看了直說「以後一定大師傅級別的沒懸念了，全家人享福吧！」

大陸浙江寧波市象山縣石浦鎮新港小學六年級學生黃宇騰，今年放寒假時，老師出了一個寒假作業「做一道菜拍照打卡」。於是1月31日除夕，媽媽決定讓兒子煮一桌年夜飯。

媽媽方敏芝在開了一家便當店，廚藝精湛，兒子從小學三年級暑假就跟著媽媽每天學燒一道菜（如下圖），因此對兒子煮年夜菜也相當有信心。宇騰曾說，自己會做菜，媽媽就可以不用那麼辛苦了。

方敏芝說，先生在上海幫人駕駛工程車，有時候生意忙不過來，兒子就和姊姊自己在家煮飯做菜吃，一點也不用讓她擔心，「不管味道好不好，只要能燒出來，就是最棒的。」

仔細一看，不論是糖醋黃魚、紅燒柴魚及大蒜炒羊肉，或是鹽水小白蝦、清蒸大閘蟹等，桌上共28道菜，其中20道是年僅13歲的小學生煮的。

▲小學生除夕燒菜，媽媽在一旁偷偷拍下影片。



起初，公婆和丈夫有點責怪媽媽，但看著黃宇騰沉著淡定地在廚房上翻炒、蒸煮的模樣，加上煮出來味道還不錯，一家人反而為兒子的能力感到驕傲。

媽媽方敏芝趁兒子煮菜時，偷偷錄下影片，連發兩篇文，瞬間朋友圈馬上炸了，文章也吸引240多人點讚，紛紛稱讚「這兒子沒白生，長大了肯定是個暖男」。



