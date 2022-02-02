「超猛派出所」除夕加碼畫面曝！千元大鈔狂洗臉　美國女隊長舞獅

▲高雄市草衙派出所同仁，在除夕圍爐後的餘興節目被流出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮分局草衙派出所在除夕夜，留守的同仁在派出所內上演舞獅、撒錢以及還有女同事穿美國隊長衣服，自己娛樂自己，但沒想到這些影片流出，造成社會輿論兩極看法，而高雄市前鎮分局出面說明，若造成觀感不佳，深感歉意會確實要求檢討改進。

影片當中，就看到一名女警穿著美國隊長的衣服，同時還有另外一名員警來當獅頭，就在派出所內跳起了舞獅，而另外也有一段影片，一名員警拿著噴鈔槍對著另一名員警的臉噴灑，這名被噴灑的員警還十分開心，同時還情緒激動的拿起地下的錢往自己的褲子裡頭放，三段畫面看起來非常開心歡樂，但是在拍攝的時候，背景就露出了「草衙派出所」，所以就引發社會輿論兩種不同評價。

▲高雄市草衙派出所同仁，在除夕圍爐後的餘興節目被流出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市草衙派出所同仁，在除夕圍爐後的餘興節目被流出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市草衙派出所的員警還用鈔票洗臉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

前鎮分局對此回應這是在1月31日除夕夜拍攝，同仁晚餐後所內無洽公及報案民眾，為增添年節氣氛，當場即興表演「弄獅」及「灑錢」，所長楊鴻景表示，同仁影片灑錢部分動作不雅造成觀感不佳深感抱歉。而分局長陳志榮也表示，年節期間同仁因輪值無法與家人團圓，新春除夕夜草衙所同仁圍爐後，「事前並未安排弄獅的表演片段，純粹是同仁過春節當下歡樂氣氛下的即興演出，不是刻意安排，不過影片內容灑道具紙鈔動作不雅行為導致觀感不佳部分，深感歉意並確實要求檢討改進，同時若有違反相關規定，會討論議處」。