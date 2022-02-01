吃年夜飯長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊！全場讚爆

▲林志玲當媽了！ （圖／翻攝自林志玲FB）

記者施怡妏／綜合報導

林志玲結婚後長期住在日本，在31日除夕報喜訊，順利生下寶寶當媽，而47歲懷孕的她屬於高齡產婦，不管是懷孕還是生產都相當辛苦不易，有網友無奈表示，全家人看著新聞吃年夜飯，剛好報導到林志玲生小孩一事，長輩直接轉頭就問，「林志玲都生了，妳什麼時候才有消息？」

有網友在PTT發文，全家人一起吃團圓飯，剛好新聞報導林志玲生子，長輩一看到後，轉頭就問媳婦「林志玲都生了，妳什麼時候才有消息？」他嘆氣表示，「林志玲這次真是害慘很多媳婦啊！」

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貼文一出，有網友也被問到一樣的問題，「還以為這篇是我發的」、「她應該年後再公布」、「我剛剛也被問了」、「現在的長輩敢直接這樣問也算很有勇氣」、「志玲姐姐害死我了」、

不少網友指出，要是像林志玲一樣有錢，大家都很願意生，「志玲阿姨47歲才生，我還有20年」、「林志玲有幾億資產，長輩要給嗎」、「因為我不是林志玲啊」、「有那種身價，還是有那種老公，隨時都可以生」、「別人父母都給房了，你呢」、「那就47歲生，希望阿姨給我紅包當結婚基金」、「等我47歲時再問我這個問題啊」、「先問長輩有沒有要幫出養小孩的錢，沒有的話請閉嘴」。

事實上，林志玲39歲就凍卵，為了日後生子做準備，沒想到在除夕當天無預警宣布生下寶寶，但文內並未透露是男是女，只PO出和老公Akira牽著寶寶手的照片，畫面相當溫馨，開心說「終於、終於等到小天使誕生到我們家」。

▼網友們回應。（圖／翻攝自PTT）