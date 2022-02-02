吃年夜飯表姊突問「交男友沒？」被迫出櫃　他嚇到噴飯…結局惹淚

▲原PO從沒跟家裡說過自己的性向。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

過年是家人團聚的日子，每到這個時候家裡總會有許多親戚拜訪。一名男網友表示，從沒跟家裡的人說過性向，只有身邊幾個親近的朋友知道，前幾天吃年夜飯時，表姊突然說了一句「你現在有男朋友了嗎？」他嚇到把香菇吐出來，但結果卻和他想的完全不一樣，網友們感動直呼「幸福的一家人」。

男網友在「校園論壇-Zuvio」發文，除夕吃團圓飯時，表姊突然開口問「你現在有男朋友了嗎？」之後又補了一句「還是女友？」他嚇到驚慌失措，趕緊回應「我現在單身」，表姊則調侃他「你是很挑喔？」

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接著，舅舅表示「我和你阿嬤之前都覺得你喜歡金城武那種的」，他腦中突然冒出許多問號，「阿嬤都幾歲的人了，為何是跟阿嬤討論」，隨後，表哥及姑姑開始討論他喜歡什麼類型的。後來媽媽也加入八卦行列表示，「之前看你看訊息一直在笑，都不知道在跟哪個男生聊天，笑得那麼開心」。

▲表姊在餐桌上突問「你現在有男朋友了嗎？」（圖／記者施怡妏攝）

吃飯吃到一半突然被迫出櫃，讓他覺得很無奈，但其實心裡是開心的，「才知道原來我的家族都不排斥，突然就覺得和前任的關係不必躲躲藏藏」，也猜測媽媽其實早就知道，之前跟前任分手在房間哭了很久，中午起床後看到媽媽買了一杯咖啡放在餐桌上，那時就知道媽媽知情，「因為她沒事不會買咖啡，如果買了食物，通常也會來敲我房門」。

貼文曝光後，網友紛紛恭喜原PO有一群愛他的家人，「有能夠理解並接受自己的家人，往往比與喜歡的人在一起更令人感到幸福呢」、「感覺你家人都接受耶」、「真的好羨慕，希望我的家人也可以接受」、「雖然原PO是好結局，還是呼籲不要隨便幫人家出櫃，畢竟你不知道對方是不是做好心理建設、準備好面對可能遇到的阻礙了」。