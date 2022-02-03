退休超前部署！台人「僅1成勞退自提」　網3點搖頭：高薪才需要

▲不少網友自嘲，錢都不夠花了。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

去年（2021年）底，勞保局公布「勞退自提」人數，佔全體提繳的11.29%，為歷年新高；不過，這個數字也反映出，有近9成勞工未參與勞退自提。對此，鄉民點出3點搖頭，認為完全不懂投資或高薪者才需要。

根據勞保局截至110年10月底資料，全體提繳勞工退休金為724萬5165人；而參加自願提繳的則有81萬7998人；換言之，有88.71%的勞工並未參與勞退自提。

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對於自願提繳退休金的好處，勞保局指出，除了可累積更多個人退休金專戶的本金，自提的金額每年也能參與分配投資運用收益，請領退休金時，還享有不低於依「2年定期存款利率」所計算的保證收益保障，且自願提繳金額可不計入提繳年度薪資所得課稅，享有稅賦優惠。

▲勞保局指出，新制勞退自提比例大增，創歷史新高。（圖／記者李毓康攝）

然而，許多鄉民卻興致缺缺，其中3大關鍵被廣泛提及，包括比不過通貨膨脹、不如買股票及薪水太低不夠花，「自提那筆拿去存股，利息說不定都比較高」、「自提利率才多少，丟股市還賺得比較多」、「你每個月的費用繳完還不夠，還想提存」、「自提除非算準會差一個繳稅級距，不然根本沒意義」、「通膨會吃掉+1」、「月薪就很低了，怎麼還會拿錢出來」、「月薪高的自提可以降低所得稅，其他沒必要」。

另外，也有人忍不住吐槽，很多人勞保、勞退分不清楚，「看推文就知道，一堆勞工根本搞不清楚勞保勞退，然後一天到晚只會吵軍公教多好多好」、「勞退是個人帳戶制，不可能破產」、「勞退是政府帳管儲蓄，理論上不會倒」。