67歲大媽買股忘記13年「翻百倍變2200萬」　嗨完這檔股秒崩跌7成

記者柯沛辰／綜合報導

中國遼寧一名67歲大媽2008年花了5萬人民幣（約新台幣21.8萬）入手長春高新股票，後來忘記密碼，一擺就是13年，直到去年4月底回去查看，才發現當初的5萬元已經翻漲百倍，變成500多萬人民幣（約新台幣2200萬元），當場激動得險些站不穩。經此一事，長春高新也聲名大噪，被稱作「藥中茅台」，怎料好景不常，長春高新此後一路走低，股價只能用「跳水」來形容。

根據《中國經濟網》報導，長春高新旗下的王牌產品「生長激素」，專門用來治療矮小症患者，雖然不像常用藥的需求量那般巨大，但生產這類藥物的廠家有限，加上單價高、毛利率超過90％，讓長春高新賺得盆滿缽滿，股價也從十幾年的3元一路飆升至去年5月522.2元的高位，一舉從房地產企業華麗轉身為醫藥股龍頭。

▼當時大媽看到帳戶內的金額，當場嚇到腿軟，也被封為新一代「股神」。（圖／翻攝錢江晚報）

不過，長春高新自去年5月創下522元人民幣（約新台幣2284元）的歷史新高後，才短短4天，網路上隨即傳出廣東將聯合16省組團「聯盟採購」，其中就包括「生長激素」，讓長春高新的股價應聲下跌，甚至開啟「跳水模式」，僅9個月的時間，截至1月27日收盤，就跌剩169.83元人民幣（約新台幣743元），跌幅68％。

本月1月14日，廣東省藥品交易中心發布新的採集方案，生長激素確定被納入集採目錄中，消息確實不假。如果那位東北大媽仍然持有這檔股票，那麼當初500萬人民幣的市值，恐怕已縮水剩100多萬元人民幣（約新台幣437萬元）。

▼去年4月底「股神大媽」事件後，長春高新同年5月股價也創新高，不料自此一路崩跌。（圖／翻攝自東方財富網）

報導指出，為了讓患者少花錢、節約醫保費用，中國政府近年來大力推行「醫藥集採」，砍掉藥品採購中間環節。許多醫藥公司對此可謂又愛又恨。

一來，「醫藥集採」會把價格壓得很低，不斷試探醫藥公司底線，導致談判常常不得不多次中斷，因為醫藥公司代表必須緊急連線公司，確定更低的報價是否可行，比如之前一個人民幣上萬元的心臟支架，集採價格一下子降到了幾百元人民幣。

另一方面，雖然「醫藥集採」降低了單品毛利率，但納入集採後，意味著藥品採購量變大，節約了銷售成本，訂單穩定性也提高了不少。對一些醫藥公司來說，用價格換市場也能帶來不錯的營收。

▲長春高新高層力挽狂瀾，紛紛自掏腰包認購骨粉，但投資人似乎不買帳...（圖／視覺中國CFP）

有市場人士認為，廣東聯合其他9個省份一起推出這個集採方案，除廣東外，其他地區均為中西部省份，偏偏生長激素主要市場在沿海經濟發達省份，所以聯合採購對長春高新影響有限，但醫藥集採在全國推行是大勢所趨，這次股價下跌，可謂是避險情緒的集中體現。

為了安撫投資人情緒、穩定市場信心，長春高新也沒有坐以待斃，21日公司發佈公告，指公司董事、監事、高級管理人員自掏腰包增持公司股份；在最新一輪股票回購計劃中，公司斥資近6億元人民幣（約新台幣26.2億元）回購247.32萬股，占公司總股本0.61％。

不過，投資人似乎並不買帳，還有人跑到深交所互動易平台向長春高新董秘留言：「穩股價最好的辦法是拿出點成績來，快把年報發出來！高管增持公司回購只是杯水車薪。」

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