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基隆東岸廣場、城隍廟地下道今啟用　明亮嶄新面貌全新感受

▲基隆東岸廣場、城隍廟地下道今啟用 明亮嶄新面貌全新感受。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆東岸廣場、城隍廟地下道今啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（28日）上午率隊視察東岸廣場及城隍廟地下道整修工程，並宣布城隍廟、東岸廣場2處地下道都提前啟用，不僅提供市民良好的人行環境，也帶給外縣市遊客全新的感受，作為農曆年前送給市民最好的禮物。

林右昌說，東岸廣場及城隍廟地下道過去由於漏水、髒亂，迭被市民詬病，經過這次的整修工程，不僅一舉解決過去漏水、地板濕滑等問題，照明跟牆面也比過去改善許多，日後會定期進行維護及管理，提供市民良好的人行環境。

▲基隆東岸廣場、城隍廟地下道今啟用 明亮嶄新面貌全新感受。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆東岸廣場、城隍廟地下道，明亮嶄新面貌全新感受。

林右昌指出，過去地下道有很多不必要的市政廣告看板，他認為市政建設就呈現在市民眼前，不需要透過這些畫蛇添足的著墨，相信大家都看得到也感受得到市政建設的進步，因此在整修時全部拆除，並趕在農曆年前的最後一個上班日，作為送給市民最好的禮物。

林右昌說，基隆市這幾年一直在進行城市景觀改造，包括市中心的天橋拆除、國門廣場、郵輪廣場、海洋廣場及城際轉運站建置等，這兩處人行地下道是很重要的串接通道，整理完成後將可以帶給市民及外縣市遊客全新的感受，他也特別呼籲市民朋友一起維護本市的門面。

林右昌表示，城隍廟及東岸廣場地下道，都是1971年代的產物，本次的改造計畫中，工務處特別請建築師融入基隆的意象，改善工程原本預計在2月底完工，但在工務處等相關單位與廠商的努力之下，讓工程進度大幅超前，趕在農曆春節前開始使用。

▲基隆東岸廣場、城隍廟地下道今啟用 明亮嶄新面貌全新感受。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆東岸廣場、城隍廟地下道今啟用 明亮嶄新面貌全新感受。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆東岸廣場、城隍廟地下道今啟用 明亮嶄新面貌全新感受。（圖／記者郭世賢翻攝）

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