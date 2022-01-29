獨／基隆女第3劑打莫德納　3天後心臟爆血亡！家屬怒：疫苗殺人

▲基隆七堵婦人打完第3劑莫德納疫苗，3天後猝死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／基隆報導

基隆市七堵區一名婦人日前打了第3劑莫德納疫苗，3天後跟家人說「胸口悶痛，背部痠痛！」，原以為是剛癌逝的女婿造成她過度悲傷，沒想到翌日上午她腹脹、心絞痛緊急送醫，經急救打開胸腔，心臟滿是血水，醫院認定急性心肌梗塞急救無效，家屬2天內痛失2親人，怒斥疫苗殺人，基隆衛生局表示個案是基隆市打第3劑以來死亡首例，目前已通報疾管署，將進行調查。

▼基隆長庚醫院診斷婦人急性心肌梗塞，衛生局表示是基隆首例已通報疾管署 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，21日上午8時許，81歲陳姓婦人坐在床邊摀著胸口大喊「好痛！」，家人聽到呼叫趕緊報警，救護人員趕抵將她送往基隆長庚醫院，過程中不斷地說「好痛！快一點！」，醫院急診室緊急幫她插管治療，突然間生理監視器發出警告聲，老婦人停止心跳，醫師緊急搶救打開胸腔時，心臟四周滿是血水，經1個多小時急救，仍因急性心肌梗塞宣告死亡。

婦人女兒表示，18日媽媽去打了新冠肺炎第3劑莫德納疫苗，前2劑是AZ疫苗，翌日（20日）上午丈夫因癌症過世，一家人忙著辦理後事，當天晚間媽媽有說「心好痛」，原以為是痛失女婿心裡傷痛，沒想到隔天竟發生憾事，短短2天痛失至親，紅著眼眶嘆「這年要怎麼過？」

由於老婦人生前僅有輕微高血壓，但沒有心臟方面疾病，是打了疫苗後才突然心肌梗塞往生，家屬懷疑根本是疫苗殺人！基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭表示，陳姓婦人死亡個案是基隆市第3劑開打後的首例，目前已經通報疾管署，將進行調查。家屬部分也協助申請疫苗接種受害救濟，會由專業的審議小組，逐案就病情發展、臨床及學理基礎進行審議，以決定是否核予適當之救濟或補助。

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