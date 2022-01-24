快訊／野柳神明淨港文化祭　百人跳水、遶境緊急喊卡

▲野柳神明淨港文化祭，取消百人跳水和遶境。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸年度宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」將於今年2月15日元宵節熱鬧登場，因疫情期間藉由「水裡來・火裡去」的祈福宗教儀式，也有開漳聖王神威淨港庇佑。今（24日）萬里區公所表示，僅保留傳統過火、抬神轎跳港和漁艙滿載傳統活動，今年因應疫情，包括百人跳水儀式、遶境及分送平安魚都取消。

萬里區長粘雪琴表示，目前疫情升溫，野柳神明淨港文化祭將在元宵節登場，藉由「水裡來・火裡去」的祈福宗教儀式，也有開漳聖王神威淨港庇佑，並設置防疫專區維護大家健康安全，民眾於2月15日當天前來參加相關活動，贈送民眾限量版祈福平安口罩1組3片，另結合青春山海線和海鮮特賣會，在安全防疫下讓遊客盡情享受萬里的「美食、美景、美人湯」。

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▲今年因應疫情取消繞境、百人跳水及分送平安魚。

野柳漁民在活動當天將以海鮮特賣會感恩回饋消費大眾，舉辦當地漁獲白帶魚、小卷禮盒特賣會，1盒定價1000元，只賣660元（限量600盒），藉由特賣會行銷本港新鮮漁特產，拚庶民經濟。此外，新北市觀光旅遊局也搭配「青春山海線」推出「北海岸深度宗教文化行旅」，邀請藝人梁赫群拍攝旅遊短片，宣傳萬里隱藏版打卡景點及美食，打造1、2、3日等三種旅遊懶人包行程，是民眾新春旅遊首選。

保安宮副主委張永耀表示，神明淨港傳統慶典分為「淨海巡洋」、「漁貨滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」四大活動。最大特色是「水裡來・火裡去」會由1組8人勇士抬著開漳聖王等神轎跳入港中，進行淨港驅邪並游至對岸登陸，緊接著再舉行「神明過火」儀式，神轎隊伍赤腳踏過木炭火堆三巡，象徵去除晦氣，迎好運。

神明淨港因應疫情，系列活動捨棄熱鬧的百人跳水改推「保平安、品海味、戀戀溫泉、樂遊趣」之青春山海線健康行，搭景觀敞篷雙層巴士，有一日遊、二日遊及三日遊之套裝行程，報名滿30人即可成行，詳見「2022新北市宗教文化節-野柳神明淨港文化祭活動」FB官方臉書粉專。為民眾安心參加神明淨港活動將採用最嚴格防措施，配合中央疫情指揮中心的指示，隨時採滾動式調整。

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