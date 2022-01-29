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社會 社會焦點 保障人權

三寶上路「不打方向燈」！檢舉魔人跟車2分鐘　讓他收5罰單

▲▼ 高速公路,塞車,國道,交流道。（圖／記pakutaso）

▲林姓男子在2分鐘內被連續檢舉開5紅單，不服提出行政訴訟。（示意圖／記pakutaso）

記者蔡怡萍／基隆報導

一名林姓男子駕駛自小客車行經國道三號南向11.2公里處，被後方其他駕駛人行車紀錄器拍下未打方向燈檢舉，而過程從高速公路一路跟下交流道至平面道路，警方依紀錄器2分鐘畫面共 開出5張交通罰單，林男認為是遭惡意跟車檢舉，違反比例原則，提出行政訴訟，法院審理認為連續違規「距離未達6公里」、「時間相隔未達6分鐘」，且「未行駛過一個路口」，以單一違規行為論定，得撤銷5張罰單中的3張。

判決書指出，林姓男子在2021年3月28日行駛在國道三號南下路段，遭後方車輛檢舉變換車道時未依規定顯示方向燈、不依規定使用燈光，經詳查時間為上午10點31分到32分，距離在國道南向11.2公里處到12.7公里處，及新北市某區平面路段，有多次未打方向燈的情況，於是由國道公路警察局對林男製發前4張罰單，依「行駛高速公路未依規定變換車道」各處3000元，各記違規點數1點；第5張由新北市政府警察局汐止分局依「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」製發，處罰鍰1200元。

林男接獲罰單後，認了未打方向燈，但被檢舉魔人惡意跟車檢舉，違反比例原則，不服提出原處分1到5張罰單的撤銷訴訟。

法官審理後指出，連續開立罰單的時間在短短2分鐘內，行經距離也在6公里內，未經過任何路口，也不是在隧道內。而第1到4張舉發單的地點仍屬國道範圍，視為單一事件，連續開罰已違反修正前道路交通管理處罰條例第85條之1連續舉發限制之規定。但林男當天確實有違規行為，於是保留原1、5張罰單處分，得以撤銷2、3、4張處分。

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關鍵字：

檢舉高速公路罰單撤銷基隆

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