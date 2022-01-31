趙立堅稱「台灣省哪來副總統？」 　民進黨回擊：傷害兩岸情感

▲副總統賴清德出訪行程順利落幕。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德即將結束6天5夜訪問宏都拉斯的訪問行程。對此，民進黨30日表示，賴此行成果豐碩，不只鞏固了我與友邦之邦誼，也與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）首度面對面互動，深化民主台灣的國際參與，提升台灣的國際能見度；另對中國外交部發言人趙立堅稱「台灣哪來副總統」，民進黨批評，此言破壞兩岸關係健康發展。

民進黨指出，特使團此行出訪邦交國、過境美國，凸顯出中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，可以積極對國際社會作出實質貢獻，也可以成為世界民主陣營的一份子。

針對趙立堅日前稱，「台灣只是中國一個省，哪來什麼副總統」言論，民進黨強調，中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬。正副總統蔡英文和賴清德是由2300萬台灣人民透過民主制度選舉出來的國家正副元首，代表的是台灣人民的集體意志和多數民意，有權對外行使台灣的國家主權行為。

民進黨批評，中國的相關言行不僅喪失泱泱大國的氣度，更會傷害兩岸人民的情感，破壞兩岸關係的健康發展。

民進黨指出，當中共侵害中華民國台灣的主權當下，國內各政黨應屏除內部紛擾和鬥爭，對外團結一致，捍衛台灣的國家主權，這才是更有助於中華民國台灣在國際社會上獲取支持的方式。