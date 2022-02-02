　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國家公園美景多　春節假期任你遊

▲▼受寒流侵襲影響,陽明山二子坪下冰霰,大屯自然公園,大屯山,陽明山國家公園,低溫。（圖／記者李毓康攝）

▲陽明山有豐富美景，適合全家大小出門走春。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

春節連假期間，建議國人不妨到國家公園及國家自然公園走走，深度享受臺灣豐富的自然風貌，除東沙環礁國家公園、澎湖南方四島國家公園外，各園區在2月1日至6日春節期間都有開放，並規劃特別活動，適合闔家踏青休憩！內政部也提醒，各國家公園活動將視疫情狀況滾動調整，最新活動資訊請至營建署官網查詢。

陽明山國家公園是大台北地區的後花園，包含小油坑、硫磺谷及龍鳳谷等地區，可以近距離觀賞噴氣孔、硫磺結晶、溫泉或壯觀的崩塌地形等「後火山作用」景觀。此外，冷水坑地區有菁山吊橋、牛奶湖等景點，還有溫泉浴室及泡腳池；擎天崗中央步道可一覽廣闊草地的草原風光；陽明書屋如同時光隧道，可在台灣近代史的人文史蹟中身歷其境；竹子湖蓬萊米原種田故事館，是了解台灣稻米史的重要據點；二子坪地區的步道平緩，適合親子同遊，是北部親近大自然的好選擇。

雪霸國家公園武陵、觀霧、雪見三處遊憩區海拔高度約在1700至2000公尺，山景令人心曠神怡。觀霧地區的聖稜覆雪，是冬日季節特有的限定美景，有機會欣賞成片赤楊落葉的壯麗景象。

玉山國家公園境內擁有台灣第一高峰，充滿垂直分布的景觀的多樣性，從低海拔往山上走，沿途森林景觀由亞熱帶闊葉林逐漸轉變至溫帶森林，山坡上紅榨楓火紅的楓葉為山林增添幾分北國風情，高山上鐵杉樹勢挺拔峻奇，運氣好還能遠眺玉山雪景。

台江國家公園境內有廣大河口、潟湖、魚塭及紅樹林等濕地環境，提供生物安全覓食與棲息場域，蘊含古蹟、廟宇、民俗等文史資源，並記錄了漁鹽產業變遷的文化地景，是兼具人文歷史、生態保育和經濟產業的國家公園。

墾丁國家公園龍鑾潭自然中心可盡覽潭面風景，還可使用高倍望眼鏡觀賞潭面上水鳥的姿態。春節期間正是賞冬候鳥的時機，來自北方的小水鴨、鳳頭潛鴨、水澤鳧、小水鴨、白眉鴨在前一年11、12月抵達，雁鴨科盤據潭面，鷺科鳥類點綴其間，1、2月候鳥換羽，雁鴨科最先暖身，預備北返。

位處高雄市的壽山國家自然公園，不但是高雄都會地區難得的綠帶，也是一座極其珍貴的自然寶庫，遊客中心是利用壽崗營區舊建物及廢棄咕咾石打造而成，與壽山珊瑚礁地景融為一體，並呈現左營舊城的石牆意象，遊客中心5樓的觀景平台，還可綜覽高雄市港美景。園區的珊瑚礁植被與副熱帶季風林，蘊涵豐富的自然與人文資源，由於緊鄰都會核心地區，是高雄絕佳的健行走春首選。

春節期間2月2日至4日（初二至初四）中橫公路太魯閣至天祥間將實施交通管制，太管處也同步推出免費遊園專車，只要搭乘免費遊園專車，就可以輕鬆暢遊中橫沿線各景點步道。熱門景點布洛灣山月吊橋，將在遊園專車行駛期間暫停網路預約，採取現場排隊入場方式，可順道參訪環流丘步道、太魯閣族文物展示館等，認識太魯閣族的工藝文化，還可以造訪鬼斧神工的燕子口、九曲洞峽谷。

金門的冬季嶄露出北國風情，北方候鳥一波波南下，天空呈現出彩羽飛翔的景觀，多種林木轉紅飄零，冬陽西沉如畫，是專屬於金門冬季最迷人的景緻。在戶外走累了，建議您到聚落找個地方坐下來，享受冬陽映照古厝的優閒時光。

搭乘大眾運輸遵守防疫　安心順暢好遊興

內政部指出，因各國家公園景點開放時間不一，民眾可先至各管理處網站瞭解開館時間、相關活動及交通狀況等資訊，並呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具，除了節能減碳，也避免塞車壞了遊興。

此外，民眾若規劃入園登山，可先至「台灣國家公園」「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」等網站預先瀏覽登山須知等相關資訊，做好行前準備、遵守山屋禮儀、防疫規範、落實無痕山林，共同維護山林環境。

最後，內政部提醒，適逢疫情期間，請民眾務必依衛生福利部規定，落實各項防疫措施，如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應留在家裡好好休養，避免前往公共場所，共同配合防疫措施。

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
過年長輩給200萬！他準備All in「這一檔」　網曝正確買
春節送5杯飲料秒收高額小費！內行揭尷尬原因
護理師協助抗疫「錯過2次求婚」！返鄉下車崩潰了
7款新年刮刮樂！這張「中獎率100%」
金曲歌后「突感覺窒息」急就醫！　全身長疹
國5紫爆！一圖看初三「車多15路段」
她洗劫愛心小站「雞蛋整盒搬」　站長氣炸：拿6包米還不夠？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前法務部長廖正豪除夕夜辭世　國民黨表達深切哀悼

新年結交新朋友！視訊約會成熱門選項　這2招是最強加分動作　

國家公園美景多　春節假期任你遊

馬英九初二參香不忘催生　籲打破忌諱「虎年可以出總統」

搭貓纜不怕塞車！指南走春祈福　日治時期「竹柏參道」彷彿置身京都

別讓荷包失血！北市河濱公園「禁燃炮、放煙火」　違規最高罰6000元

韓國瑜復出政壇？　命理師蔡上機：新年「潛龍勿用」別急著下莊

初二回娘家！朱立倫回老家梅鶴山莊　秀舊照小平頭樣貌曝光

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

打2劑BNT仍中鏢！柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

歐告濃郁狗掌味靠近嬰兒鼻　3秒後她痛哭網笑：香到流淚

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

前法務部長廖正豪除夕夜辭世　國民黨表達深切哀悼

新年結交新朋友！視訊約會成熱門選項　這2招是最強加分動作　

國家公園美景多　春節假期任你遊

馬英九初二參香不忘催生　籲打破忌諱「虎年可以出總統」

搭貓纜不怕塞車！指南走春祈福　日治時期「竹柏參道」彷彿置身京都

別讓荷包失血！北市河濱公園「禁燃炮、放煙火」　違規最高罰6000元

韓國瑜復出政壇？　命理師蔡上機：新年「潛龍勿用」別急著下莊

初二回娘家！朱立倫回老家梅鶴山莊　秀舊照小平頭樣貌曝光

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

打2劑BNT仍中鏢！柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

前法務部長廖正豪除夕夜辭世　國民黨表達深切哀悼

父母留20年透天「再買一棟or整修」？　網建議：看有無自住需求

報酬率輸大盤！樂活大叔「堅持買0050和0056」有原因：CP值很高

用次氯酸水種植出無毒「神奇豌豆」　彰化青農翻轉人生

新年結交新朋友！視訊約會成熱門選項　這2招是最強加分動作　

方形錶戴出優雅品味　浪琴表點點星光放閃太美

當兵皮鞋怎麼擦亮　女孩「性感小物」竟是擦鞋神器

林昀希曝《全明星》未播畫面　空氣槍上場前「手感全失」爆哭

買房選淡水「1巨雷」讓他超後悔！　內行揭最大優勢：便宜治百病

護理師協助抗疫「錯過2次求婚」！遺憾搭車返鄉…一落地卻崩潰狂哭

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

歡樂無法黨遭廢黨　不角逐2022、2024

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

蔡壁如宴請遭偷拍威脅民眾黨　四叉貓最不爽這點

北市初二新增1例確診　家長陪孩童居隔染疫

柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

前法務部長廖正豪離世！法務部痛心回應

曾接待賴清德！駐宏國使館1人確診　全團PCR結果出爐

侯友宜掛心外甥納豆　大年初一向土地公祈福

「掃黑英雄」廖正豪除夕過世　邱毅曝馬英九「瑜亮情結」不願重用

別再挑疫苗！柯文哲：4日、5日開放預約BNT

快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

國運籤內容一次看　總統府：多元民俗展現

自主管理期逛百貨　北市不開罰

更多熱門

相關新聞

國5北上剩11公里龜速！雪隧回堵6公里

國5北上剩11公里龜速！雪隧回堵6公里

今（2日）大年初二是春節連假第5天，據交通部高公局預估，今日交通量為130萬百萬車公里。即時路況顯示，國5北上從下午2:30左右就呈現「紫爆」，現在傍晚宜蘭-頭城只剩11公里，頭城-坪林也只有34公里。截至17:00，國5北上回堵長度，主線雪隧6公里；各入口排隊，頭城(台9)1.5公里、頭城(宜4)1.5公里、宜蘭1.5公里、羅東1公里、蘇澳1公里。

走春台南插頭香

走春台南插頭香

南瑤宮四季籤藏彩蛋

南瑤宮四季籤藏彩蛋

走春拜廟沒做「這事」　命理師：小心神明不理你

走春拜廟沒做「這事」　命理師：小心神明不理你

國道下午「壅塞路段」先掌握

國道下午「壅塞路段」先掌握

關鍵字：

內政部走春

讀者迴響

熱門新聞

最易「單身上癮」星座Top 3

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

女大生曝「刮刮樂5撇步」嗨喊：每年零賠

「露營界勞斯萊斯」快閃石門水庫！

蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框掀暴動

10外孫排隊領紅包！阿公發錢全程結屎面

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

4生肖4星座「明天3大時段」快買8億威力彩！

建一半爛尾8年　上百屋主無奈搭帳篷入住

新北一家3口同遊高雄過年　他母親也確診！新增足跡曝

更多

最夯影音

更多
「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤
馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面