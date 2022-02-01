走春台南插頭香　虎年廟宇祈福旺旺來

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

金虎年大年初一，台南風和日麗，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安，台南身為眾神之都，新春期間各大寺廟人潮聚集，黃偉哲市長祝福大家福虎昇豐虎哩健康好事來。

黃偉哲提醒大家，到廟參拜祈福務必遵守防疫指引，勤洗手並全程配戴口罩，保持社交安全距離，同時也要確實執行實名制登記，盡速完成疫苗完整接種自助神助，才能讓眾神放心眾人安心，保佑一年都能健康平安。

各大廟宇一早就湧進許多民眾前往參拜祈福，據台南市觀光旅遊局統計，大年初一仍維持前3天的觀光人潮，像是南鯤鯓代天府及麻豆代天府，今早就近萬人搶著參拜插頭香。其他如海埔池王府、新營太子宮、鹽水武廟、楠西玄空法寺、白河關子嶺的大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、台灣首廟天壇、玉皇宮、大天后宮、安平開台天后宮、土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮等大小寺廟，都是初一遊客祭拜祈福的熱點。

除了拜拜的行程外，台南商圈和老街也是遊客在一大早拜拜完後的好去處，今早國華海安、小西門及南紡等商圈周邊破2萬人，安平、鹽水及新化等老街同樣也有近2萬人。到此逛街、購物與品嘗美食。

戶外空曠景點為全家大小手選踏青好去處，如黃金海岸等濱海沿線周邊地區今早湧入超過3千5百人遊客觀海親水，頑皮世界有破千旅客入園，大小朋友全家出遊親近動物體驗生態。臺南市政府觀光旅遊局轄管的虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村和葫蘆埤自然公園也皆有破千人的到訪。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，過年連假景點人潮洶湧，維護管理是一大挑戰。過年期間人員為了維護觀光品質持續出勤，如觀夕平台周邊配置清潔人力，春節每日上工進行撿拾鞭炮及廢棄物等環境清整工作，以維持觀夕平台周邊環境清潔及民眾遊憩安全；在台南市各地的旅遊服務中心也是致力於提供民眾所需之觀光資訊，同時積極宣導民眾執行實聯制，保持社交距離等防疫措施，服務持續不停歇；而在關子嶺風景區內，也有一群人員持續堅守崗位，維護溫泉露頭，加強泥漿溫泉的管線清淤作業，以確保維持溫泉供應無虞。

台南旅遊特色之一就是人氣景點和美食店家彼此距離都相當接近，許多巷弄內都躲著各種美食小店，徒步就可以到達，在虎年巷弄走訪古都台南，不僅可以拜虎爺求好運，白天走訪商圈老街啖美食，晚間還可坐船遊四草，欣賞綠色隧道天然美景、觀賞「全台最美燈節」-月津港燈節、「全國最美山林燈節」-龍崎光節 空山季、「台灣最美燈海」-普濟殿燈會等地享受視覺饗宴。疫情期間，大家務必遵守防疫規定，保持社交安全距離，民眾行前也可先查詢重要景點人潮警示，避免前往人潮過多的景區。更多旅遊資訊，請上台南旅遊網( http://www.twtainan.net/ )及2022台南行春( https://tainan-newyear.tw/ )查詢。