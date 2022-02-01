　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

走春台南插頭香　虎年廟宇祈福旺旺來

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

金虎年大年初一，台南風和日麗，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安，台南身為眾神之都，新春期間各大寺廟人潮聚集，黃偉哲市長祝福大家福虎昇豐虎哩健康好事來。

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提醒大家，到廟參拜祈福務必遵守防疫指引，勤洗手並全程配戴口罩，保持社交安全距離，同時也要確實執行實名制登記，盡速完成疫苗完整接種自助神助，才能讓眾神放心眾人安心，保佑一年都能健康平安。

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

各大廟宇一早就湧進許多民眾前往參拜祈福，據台南市觀光旅遊局統計，大年初一仍維持前3天的觀光人潮，像是南鯤鯓代天府及麻豆代天府，今早就近萬人搶著參拜插頭香。其他如海埔池王府、新營太子宮、鹽水武廟、楠西玄空法寺、白河關子嶺的大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、台灣首廟天壇、玉皇宮、大天后宮、安平開台天后宮、土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮等大小寺廟，都是初一遊客祭拜祈福的熱點。

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了拜拜的行程外，台南商圈和老街也是遊客在一大早拜拜完後的好去處，今早國華海安、小西門及南紡等商圈周邊破2萬人，安平、鹽水及新化等老街同樣也有近2萬人。到此逛街、購物與品嘗美食。

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

戶外空曠景點為全家大小手選踏青好去處，如黃金海岸等濱海沿線周邊地區今早湧入超過3千5百人遊客觀海親水，頑皮世界有破千旅客入園，大小朋友全家出遊親近動物體驗生態。臺南市政府觀光旅遊局轄管的虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村和葫蘆埤自然公園也皆有破千人的到訪。

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，過年連假景點人潮洶湧，維護管理是一大挑戰。過年期間人員為了維護觀光品質持續出勤，如觀夕平台周邊配置清潔人力，春節每日上工進行撿拾鞭炮及廢棄物等環境清整工作，以維持觀夕平台周邊環境清潔及民眾遊憩安全；在台南市各地的旅遊服務中心也是致力於提供民眾所需之觀光資訊，同時積極宣導民眾執行實聯制，保持社交距離等防疫措施，服務持續不停歇；而在關子嶺風景區內，也有一群人員持續堅守崗位，維護溫泉露頭，加強泥漿溫泉的管線清淤作業，以確保維持溫泉供應無虞。

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南旅遊特色之一就是人氣景點和美食店家彼此距離都相當接近，許多巷弄內都躲著各種美食小店，徒步就可以到達，在虎年巷弄走訪古都台南，不僅可以拜虎爺求好運，白天走訪商圈老街啖美食，晚間還可坐船遊四草，欣賞綠色隧道天然美景、觀賞「全台最美燈節」-月津港燈節、「全國最美山林燈節」-龍崎光節 空山季、「台灣最美燈海」-普濟殿燈會等地享受視覺饗宴。疫情期間，大家務必遵守防疫規定，保持社交安全距離，民眾行前也可先查詢重要景點人潮警示，避免前往人潮過多的景區。更多旅遊資訊，請上台南旅遊網( http://www.twtainan.net/ )及2022台南行春( https://tainan-newyear.tw/ )查詢。

▲金虎年大年初一，許多民眾起了個大早到廟宇參拜，點香祈求一年健康平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
抓到了！確診父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰
怎麼轉都是她！除夕節目「1女星」出場率超高　網秒懂：婆媽很愛
紅包袋別丟！　「4招財術」讓你整年財運旺翻
小S「新年髮型」剪完崩潰！　楊丞琳笑爆：跟我有什麼兩樣
包1000給姪子！他撕爛紅包「會害我被笑」　哥嫂白眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好運無法「黨」　彰化男首購就中廣三福袋頭獎5萬元洗衣機

埔鹽順澤宮初一發錢母+冠軍神帽　近6000信眾清早排隊搶領

騎電動單車喝酒全初四了！　彰化半小時3人遭逮送辦

走春台南插頭香　虎年廟宇祈福旺旺來

苗栗竹南路邊停車收費又延3個月　網怨「到底還要亂多久」

走春好去處！奪美國CQI世界冠軍　雲林古坑咖啡飄香國際

快訊／合歡山下雪又結冰　台14甲線部分路段今下午5點預警性封閉

南瑤宮四季籤藏彩蛋　廟方解籤「年初因疫而苦、年尾否極泰來」

春節連假來趟台南行春廟宇之旅　觀光祈福護佑虎年平安行大運

比婚戒還大！台中媳婦中新光福袋頭獎1克拉鑽戒　笑「該換了」

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

好運無法「黨」　彰化男首購就中廣三福袋頭獎5萬元洗衣機

埔鹽順澤宮初一發錢母+冠軍神帽　近6000信眾清早排隊搶領

騎電動單車喝酒全初四了！　彰化半小時3人遭逮送辦

走春台南插頭香　虎年廟宇祈福旺旺來

苗栗竹南路邊停車收費又延3個月　網怨「到底還要亂多久」

走春好去處！奪美國CQI世界冠軍　雲林古坑咖啡飄香國際

快訊／合歡山下雪又結冰　台14甲線部分路段今下午5點預警性封閉

南瑤宮四季籤藏彩蛋　廟方解籤「年初因疫而苦、年尾否極泰來」

春節連假來趟台南行春廟宇之旅　觀光祈福護佑虎年平安行大運

比婚戒還大！台中媳婦中新光福袋頭獎1克拉鑽戒　笑「該換了」

好運無法「黨」　彰化男首購就中廣三福袋頭獎5萬元洗衣機

台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

抓到了！新北父子「自主管理」逛高雄爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

本土增16例「何時能開國門」？　醫曝1策略：情勢很快明朗

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈「包成家庭理髮」　媽笑：以為要剃頭了

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

年終大掃除看過來！　專家提客廳清潔3妙招

想Get同款好難！25歲女偶像「面紙盒竟快3萬」　他3傢俱跟房子一樣貴

台中深夜限定麻糬大王咬開滿嘴花生香！爆餡芝麻忍不住越吃越涮嘴

配合政府穩定物價！ 中油2月氣價凍漲

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

地方熱門新聞

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

高雄牙科醫護確診！恐怖Ct值曝　急匡112人PCR結果出爐

信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03毫克　

小隊長雙黃線擠壓式超車還肇逃　畫面曝光

西螺福興宮湧萬人　發8800份美金

新港奉天宮子時關門！鄉長「代插頭香」

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

比婚戒還要大！台中媳婦中新光福袋頭獎1克拉鑽戒　笑「該換了」

快訊／台中火車站傳有確診者足跡　盧秀燕下午2點開記者會說明

宏仁、常春醫院春節維持門診守護民眾

福壽山農場設海拔2240米最高充電區

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」

彰化補助1.8萬　鼓勵機車舊換新

台中男除夕遭前女友疑偷6萬元被圍毆　警方到場結局神展開

更多熱門

相關新聞

南瑤宮四季籤藏彩蛋

南瑤宮四季籤藏彩蛋

新冠病毒變異株Omicron在年前開始肆虐，彰化市南瑤宮因此取消除夕夜路跑迎頭香活動，但仍依照往年傳統，於大年初一子時擲筊向媽祖請示四季籤；廟方分析，今年因疫情影響，大家剛開始會過得比較辛苦，但在最後一張「年冬」籤詩寫道「求謀大吉昌、童叟喜氣揚」，顯示會否極泰來、歡喜平順。

台南行春廟宇之旅護佑虎年平安行大運

台南行春廟宇之旅護佑虎年平安行大運

走春拜廟沒做「這事」　命理師：小心神明不理你

走春拜廟沒做「這事」　命理師：小心神明不理你

國道下午「壅塞路段」先掌握

國道下午「壅塞路段」先掌握

12生肖走春迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

12生肖走春迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

關鍵字：

走春台南頭香廟宇祈福

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

砸2萬買刮刮樂中獎金額曝！分布圖結果驚呆

更多

最夯影音

更多
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面