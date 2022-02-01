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走春拜廟沒做「這件事」　命理師警告：小心神明不理你

（示意圖／達志／美聯社）

▲初一走春踏青到香火鼎盛的廟宇許願拜拜，會讓新的一年運氣較好。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

今（1日）是大年初一，許多人都計畫好要出去走春拜神，祈求未來一年能夠順風順水，但其實在拜神時有許多「眉角」必須注意，民俗命理學家張珍玲便舉例，前往廟宇參拜時，信眾在領取平安符其實可不必添香油錢，但如果少做了這件事，神明可能也不會理你。

根據《TVBS健康2.0》報導報導，許多人在農曆新年時會至廟宇參拜，主要是想領取平安符，可以放在身上或是車上，祈求未來一年都平安順利，張珍玲就指出，各個宮廟都會提前準備好平安符，供善男信女免費取用。

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不過張珍玲也提醒，在領取平安符後，有沒有添香油錢其實不是重點，當至每個廟宇參拜時，都要向神明報上自己的名字，要說：「我XXX來參拜神明...」之後才能去領取平安符，而在領完平安符後，要再向神明拜拜，並說：「XXX今天求得平安符，要恭迎返家，我們家的地址....，請求神明保祐全家平安。」

拜完後，得去擲筊取得神明同意，取得同意後才會獲得保佑，張珍玲也強調，如果到廟裡只是走馬看花，沒有做雙手合十或是祭拜的動作，單純拿了平安符就離開，這樣是不會獲得神明保佑的。

如果信眾此前就已經拿過平安符，那今年可以再拿著同樣的平安符至廟裡，張珍玲表示，舊的平安符力量比新的還要強，所以不一定要年年換新。

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