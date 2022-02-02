　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初二回娘家！5小客車追撞回堵4公里　「9地雷路段曝」國5恐塞到深夜

▲初二各路段南北向行車狀況,9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故,9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故,。（圖／高公局提供）

▲初二各路段南北向行車狀況，今日10時50分國5北向27.3K內側車道3小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者彭懷玉／台北報導

今（2日）大年初二是春節連假第5天，據交通部高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為38.9百萬車公里，預估今日交通量為130萬百萬車公里，今日下午重點9大壅塞路段也提前公告，請用路人多加留意路況。

▲初二各路段南北向行車狀況,9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故,9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故,。（圖／高公局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故，造成回堵約4公里。（圖／高公局提供）

高公局預估，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等9個路段。

今日上午湖口到新竹、鶯歌至高原系統南向路段整片紅，國道車多壅塞路段主要為國1南向桃園-中壢轉接道、楊梅-新竹系統、王田-彰化；國1北向楠梓-岡山、仁德-安定、圓山-五堵；國3南向土城-關西服務區、草屯-南投服務區、田寮-燕巢系統；國3北向鶯歌系統-土城及國10東向仁武-燕巢系統，其餘路段行車大致順暢。

▲初二各路段南北向行車狀況,9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故,9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故,。（圖／高公局提供）

▲初二各路段南北向行車狀況,9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故,9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故,。（圖／高公局提供）

▲初二各路段南北向行車狀況,9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故,9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故,。（圖／高公局提供）

▲初二北向北、中、南部各路段行車狀況。（圖／高公局提供）

此外，今日上午9時12分國10東向17.7k發生2小客車追撞事故，造成後方回堵約3公里；9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故，回堵約3公里；9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故，造成回堵約4公里；10時50分國5北向27.3K內側車道發生3小客車追撞事故，雖於11時06分即予排除，但後方已回堵2.5公里。

▲初二各路段南北向行車狀況,9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故,9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故,。（圖／高公局提供）

▲初二各路段南北向行車狀況,9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故,9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故,。（圖／高公局提供）

▲初二各路段南北向行車狀況,9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故,9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故,。（圖／高公局提供）

▲初二南向北、中、南各路段行車狀況。（圖／高公局提供）

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，並提醒用路人出門前做好車輛保養及檢查，行車時務必注意車前狀況並保持行車安全距離，切勿疲勞駕駛、勿酒駕，確保行車順利及安全。
 

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
10外孫排隊領紅包！　阿公全程結屎面發錢
結婚5年第1次回夫家過年！　婆婆霸氣1句話感動爆
快訊／北市增1例確診！　家長陪孩童居隔染疫
蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框網跪：求合作
LINE拜年！她順口提「1000元紅包給2寶」　朋友下一句恥
每年零賠！　女大生曝「刮刮樂5撇步」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

動漫「鬼滅之刃」成教案！　啟發孩子心中的「勞動意識」

12生肖「流年運勢」排行曝！命理師警告：屬豬小心爛桃花

LINE拜年！她順口提「1000元紅包給2寶」　朋友下一句恥度爆表

初二回娘家！5小客車追撞回堵4公里　「9地雷路段曝」國5恐塞到深夜

女友爸媽約過年打牌　他嚇問「該放水嗎？」　網揭1細節才是關鍵

煙霧偵測器閃紅點！她拆開驚見「針孔攝影」崩潰...男友辯：擔心妳

人夫突愛上蝦皮買東西　妻打開「私訊內容」崩潰：這樣也能偷情

高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

動漫「鬼滅之刃」成教案！　啟發孩子心中的「勞動意識」

12生肖「流年運勢」排行曝！命理師警告：屬豬小心爛桃花

LINE拜年！她順口提「1000元紅包給2寶」　朋友下一句恥度爆表

初二回娘家！5小客車追撞回堵4公里　「9地雷路段曝」國5恐塞到深夜

女友爸媽約過年打牌　他嚇問「該放水嗎？」　網揭1細節才是關鍵

煙霧偵測器閃紅點！她拆開驚見「針孔攝影」崩潰...男友辯：擔心妳

人夫突愛上蝦皮買東西　妻打開「私訊內容」崩潰：這樣也能偷情

高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

新秀挑戰賽名單出爐　狀元郎康寧漢、球三弟領銜

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

轉職健身房教練　林大展學習被拒絕的勇氣

殺警奪槍2／憲特身手當街狙殺孝子警　空屋「殘燼」成破案曙光

行車糾紛敲壞騎士580元菜籃　小黃運將出氣判罰2000元

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

22歲男開Uber「7天爽撈6萬」！自曝最賺錢時段：工時最小收入最大

班傑網購遭詐騙「存6周私房錢沒了」　匯款3天收到實體...老婆氣炸

盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

同步北、高禁止電影院飲食？　侯友宜：務實最重要「不會跟進」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

過年穿衣3禁忌曝！破財變窮人

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

抓到了！新北父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

到醫師男友家被羞辱高攀　女護理師：該分手嗎

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

第一次喝茶魔　台南人推這1杯

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

2022十二生肖注意！猴小心血光之災　

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

更多熱門

相關新聞

國道湖口段「紫爆」時速只剩18公里

國道湖口段「紫爆」時速只剩18公里

今（2）日為初二回娘家日子，交通部高公局預測將湧現旅遊、返鄉車潮，截至11:00，國道一號南下湖口-新竹段一度「紫爆」，時速只剩18公里，而國道三號南下土城至高原系統更是「整片紅」，時速都不到40公里，其中以鶯歌系統-大溪最壅塞，時速僅28公里。

初二沒空回娘家？民俗專家曝2步驟招好運

初二沒空回娘家？民俗專家曝2步驟招好運

初二15大地雷勿踩！　喊1字破財

初二15大地雷勿踩！　喊1字破財

初二國道「地雷路段」搶先看！

初二國道「地雷路段」搶先看！

走春台南插頭香

走春台南插頭香

關鍵字：

交通地雷路段初二走春塞車1968

讀者迴響

熱門新聞

最易「單身上癮」星座Top 3

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

歡樂無法黨遭廢黨　不角逐2022、2024

初二15大地雷勿踩！　喊1字破財

「露營界勞斯萊斯」快閃石門水庫！

過年穿衣3禁忌曝！破財變窮人

更多

最夯影音

更多
馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面