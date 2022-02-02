初二回娘家！5小客車追撞回堵4公里　「9地雷路段曝」國5恐塞到深夜

▲初二各路段南北向行車狀況，今日10時50分國5北向27.3K內側車道3小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者彭懷玉／台北報導

今（2日）大年初二是春節連假第5天，據交通部高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為38.9百萬車公里，預估今日交通量為130萬百萬車公里，今日下午重點9大壅塞路段也提前公告，請用路人多加留意路況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故，造成回堵約4公里。（圖／高公局提供）

高公局預估，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等9個路段。

今日上午湖口到新竹、鶯歌至高原系統南向路段整片紅，國道車多壅塞路段主要為國1南向桃園-中壢轉接道、楊梅-新竹系統、王田-彰化；國1北向楠梓-岡山、仁德-安定、圓山-五堵；國3南向土城-關西服務區、草屯-南投服務區、田寮-燕巢系統；國3北向鶯歌系統-土城及國10東向仁武-燕巢系統，其餘路段行車大致順暢。

▲初二北向北、中、南部各路段行車狀況。（圖／高公局提供）

此外，今日上午9時12分國10東向17.7k發生2小客車追撞事故，造成後方回堵約3公里；9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故，回堵約3公里；9時41分國1北向365.6k發生5小客車追撞事故，造成回堵約4公里；10時50分國5北向27.3K內側車道發生3小客車追撞事故，雖於11時06分即予排除，但後方已回堵2.5公里。

▲初二南向北、中、南各路段行車狀況。（圖／高公局提供）

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，並提醒用路人出門前做好車輛保養及檢查，行車時務必注意車前狀況並保持行車安全距離，切勿疲勞駕駛、勿酒駕，確保行車順利及安全。

