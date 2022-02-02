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中國新銳作家給大學生的「人艱指南」　談場戀愛、在「看臉的世界」學會打扮自己

▲▼大學生,戀愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中國作家的一篇「人艱指南」文章，特別點名是要寫給20多歲、最容易迷茫的年輕人看。（圖／pixabay、Pexel）

記者萬玟伶／綜合報導

不同世代各自有其成長背景與社會期待需要面對，能抓準年輕人心中「有苦說不出」的想法，往往能激起極大迴響與一波追隨，這也讓體貼的「雞湯文」以及幫大家吐苦水的「嘲諷文」流行一時。不過，也有作家選擇「逆風操作」，中國新銳作家趙德昊就擅長以一針見血的文字，揭開多數年輕人不願直面的現代生存議題，例如以自身經歷整理出來的「人艱指南」，以既同理「生活艱難」的角度，但又忍不住「苦口婆心」提點年輕人一些硬道理。

關於「人艱指南」的文章，他也特別點名是要寫給20多歲、最容易迷茫的年輕人看。趙德昊說得明白，「（20多歲）這也許是人生最好的時光，因為一切看起來都是那麼青春洋溢；當然，這也是最糟糕的時光，因為人生中絕大多數錯誤的決定，都是在這段時間做的。」

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1.電競是毒品
趙德昊回憶，剛上大學的時候，一款多人競技遊戲開始走紅，他自然也沉迷其中，甚至沒日沒夜地打，更受到同學圍觀崇拜。

「可是，打電動再有快感，你也終究要回到現實的。那段時間，因為過於沉迷打遊戲，幾乎不出宿舍，都快與社會隔絕了，也不和人說話，也不去上課，也不洗臉，整天一副萎靡的模樣，而理科院校大多數男生也都這副德性。」

這樣的狀態竟然持續了2年之久，「好在荒廢了2年後我及時反省了，重回正軌。但身邊大部分同學都沒這麼幸運，直到畢業，才意識到，這4年已經把自己養廢了，但為時已晚。」

▲▼ 在家上網,疫情,在家工作,電競,防疫。（圖／Pexel）

2.談戀愛，是虛度時光最美好的方式
若是接納了趙德昊的意見，把遊戲丟進垃圾桶，「你會發現自己每天的空閒時間非常多，可以做很多事情！」

可以做什麼呢？趙德昊建議，談場戀愛吧！「為什麼選擇談戀愛？首先，這可能是你人生中最後一次沒有金錢、權力、地位等因素干擾，純粹因為喜歡而在一起的愛情了。」趙德昊殘酷地揭示，因為「今後的每一次，都會有車子房子和鈔票的印記。」

「其次，談戀愛是一件非常鍛煉綜合技能的事。想搞定心儀的異性，你往往需要在外貌、氣質、談吐、情商、智商等多方面動腦筋才能成功，伴隨這些技能的提高，你這個人的整體評分自然也提高了。」

▲▼ 男女,情侶,夫妻,談戀愛,親密。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.興趣愛好一定要多，你永遠不知道什麼時候會派上用場
和不少台灣大學生對於走過4年大學教育後的心得一樣，身為中國人，趙德昊也認為「應屆畢業生都是白紙，學校裡學的東西基本上在工作時都派不上用場，如何在一群白紙裡脫穎而出被老闆記住就很重要了。」

但趙德昊的職場生涯起步就比其他同儕還來得順，甚至剛進公司就得到了不少機會。「這些機會，不是我拚來的，也不是因為我比其他應屆生更專業，而是因為......我踢足球厲害。」

「進公司沒多久就碰上公司和一個友商踢足球賽，我當然踴躍報名了。一個踢了幾年大學聯賽的小夥子，一上場，當然是大出風頭。後來有什麼給新人的工作，老闆都會先想到那個『會踢球的年輕人』。」

這也讓趙德昊頗有感觸，「如今工作久了，我發現這不全是運氣。凡是比較厲害的員工，通常都有幾項拿得出手的才藝，反倒是工作不行的人，往往別的也不行。」

足球示意圖 。（圖／PEXELS）

4.學會打扮自己，大部分人不會對外在差的人的內在美感興趣
光是標題就讓人領教到趙德昊「一針見血」的本領，他開頭便指出，「這是一個看臉的世界，普通人如何脫穎而出？那就要學會打扮自己。普通的臉可以油頭垢面，也可以乾淨俐落。」

「這幾年面試了不少人，其實被刷下來的人有百分之八十，從見面那一刻就已經被淘汰了，和後面的溝通交流關係不大。油膩的頭髮、韭菜味的嘴巴、刺鼻的汗味、劣質的香水、浮誇的造型和服裝等等。這世上絕大多數工作，都不歡迎一個不注重形象的人加入。」

末了，趙德昊也強調，「別覺得這是歧視，這是非常有科學依據的：如果一個人連自己的形象這麼簡單的事都搞不定，憑什麼相信他有能力搞定工作？」儘管趙德昊的剖析直陳不加修飾，但或許也能給不同世代的讀者多一個思考方向。

▲▼中國,作家,趙德昊,人艱指南,電競,年輕人,大學生,時報出版。（圖／時報出版提供）

《別裝得無懈可擊，卻活得軟弱無力》
作者：趙德昊
出版社：時報出版
出版日期：2021/04/13
ISBN：9789571386522

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