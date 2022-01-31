個人存取5萬人民幣就要登記！　陸央行3／1祭新規反洗錢

▲大陸央行祭出反洗錢監管新規。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行為完善反洗錢監管機制，進一步提升洗錢和恐怖融資風險防範能力，祭出「個人存取現金（人民幣）5萬元以上需要登記資金來源；外幣等值1萬美元以上」的新規，自3月1日起實行，實行範圍從開方性金融機構到地方農村銀行、信用合作社等皆適用。消息出來後，引起外界關注，瞬間登上微博熱搜榜。

▲大陸境內存取5萬以上人民幣或1萬美元等值外幣要登記資金來源。（圖／CFP）

《央視》報導，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱《辦法》）。《辦法》自2022年3月1日起施行。

根據相關規定顯示，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並覈實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。

此外，該規定的規範內容還包括實物貴金屬買賣、基金銷售業物、各類金融商品、支付交易、雙邊收付資金等項目，瞄準不在原機構開立帳戶的客戶，金額皆為單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上。

據了解，該《辦法》是為完善反洗錢監管機制，進一步提升洗錢和恐怖融資風險防範能力。《辦法》強調，對洗錢或者恐怖融資風險等級最高的客戶，金融機構應當至少每年進行1次審核；還要採取強化盡職調查措施，比如通過實地查訪等方式瞭解客戶的經濟狀況或者經營狀況等。