肯得基「吃雞神器」超狂現身！爽吃春節套餐讓「富貴好運兜來」吉祥寓意抓住全家人的心

▲本來就是全家人共享首選的肯德基，趁著農曆春節推出限定套餐以及「吃雞神器」，成為近期粉絲熱烈討論、拍照打卡的過年話題！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

無論心情好心情壞，只要揪身邊的家人朋友一起吃卡滋卡滋、帶有天然ASMR的酥脆炸雞，馬上就能讓大腦愉悅療癒。不過，吃炸雞最煩人的莫過於掉屑屑了！不少內行網友表示，掉屑屑的真正問題在於「屑屑才是精華欸」、「掉在地上就吃不到了啊啊啊」。到底哪家炸雞連屑屑都好吃？網友頭一個點名的就是肯德基，「肯德基的炸雞真的沒有愧對咔啦脆雞這個名字」、「好想知道到底肯德基的脆皮是怎麼做出來的」。幸好，熱愛屑屑的網友現在不用再這麼辛苦了，因為肯德基近日推出限量吃雞神器「炸雞圍兜兜」，針對大人設計、別在脖子上就可以把屑屑搜集起來，無論造型或機能全都可愛爆表，照片一公佈就引發網友暴動，直呼「為了它我可以買炸雞！」、「好想跟朋友一起戴著拍照」、「過年讓老爸老媽戴著吃飯一定超可愛！」

▲好吃到捨不得浪費的炸雞屑屑，就靠「炸雞圍兜兜」幫忙全都接住！

推出「炸雞圍兜兜」的此時正好接近溫暖相聚的農曆春節，看準現代家庭的年夜飯偶爾會嘗試混搭洋派風格，像是餐桌上一定要有的「雞」，現在也會以多汁美味的炸雞取代傳統作法。為了讓全家人在難得的團聚時光，食指大動吃到吮指回味，肯德基此次也特別為愛炸一族推出限量過年套餐「富貴兜來好運餐」！

開運價只要888元，不只能得到份量充足的8塊炸雞、脆腿條、雙色地瓜QQ球、蛋撻等食物，更重要的是還能得到兩個夢寐以求、全台限量的超卡哇伊「炸雞圍兜兜」，消息一出馬上讓網友暴動，「絕對要先預約起來」、「年夜飯的IG美照就靠圍兜兜了！」不論是除夕夜與家人分享或是與親戚好友用雞腿「乾杯」，只要掛上特製「炸雞圍兜兜」，肯德基都要讓大家放肆吃不怕掉屑屑，以超fun、超chill的心情「吃雞過好年」！

▲戴上炸雞圍兜兜，新的一年放鬆地和家人「趣味乾杯」、不怕屑屑掉滿身！

帶有吉祥寓意的「富貴兜來好運餐」，以近日重磅登場的「金海派富貴起司雞」為主打。原本就酥脆帶勁的咔啦脆雞，結合期間特製，以多種海味食材、鹹蛋黃、洋蔥、辣椒、蒜頭等佐料炒製的金沙海鮮風味醬，獨特的「山珍海味」寓意加上綿密口感，同步還能吃到帕瑪森乳酪絲的濃郁奶香，完全滿足全家人的不同喜好！長輩迷戀的金沙香、對於大人來說紓壓的炸物，以及讓小朋友眼睛一亮的乳酪絲，一家老小難得團聚，就應該要吃得如此滿足。

▲裹上金沙海鮮風味醬、灑上帕瑪森乳酪絲的「金海派富貴起司雞」讓人食指大動。

就像幫所有人接住炸雞最精華的屑屑，春節和全家人一起戴上「圍兜兜」不只溫馨促咪，也象徵絕對不讓各種財運、桃花運、健康運從身邊溜走，全部「兜」通通接住！

想要過個與眾不同的新年，就要記得迎接肯德基的「富貴兜來好運餐」上餐桌，即可獲得圈粉無數的「炸雞圍兜兜」，以及一次可享有4塊金海派富貴起司雞和4塊咔啦脆雞、經典套餐享樂星球拼盤、6個原味蛋撻和瓶裝百事可樂，超澎湃的炸雞與配餐，代表來年家裡的財庫滿滿大豐收！除了限量9000組的超Ｑ圍兜兜，還有機會拿到送完為止的限量寶可夢紅包袋，用它們包壓歲錢給小朋友，絕對讓你成為親友間的超級人氣王。新的一年就從肯德基限定年節套餐開始，一路扶搖直上。

▲代表「888」的「富貴兜來好運餐」，內含2個炸雞圍兜兜，以及4塊金海派富貴起司雞、4塊咔啦脆雞、享樂星球拼盤、6個原味蛋撻和瓶裝百事可樂，也有機會拿到限量贈送、送完為止的寶可夢紅包袋。