秦剛稱「台灣獨立」是最大火藥桶　陸委會：武力非解決分歧選項

▲大陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）

記者魏有德／台北報導

大陸駐美大使秦剛在美受訪時提到，「台灣問題是中美之間最大的火藥桶，如果台灣在美國的慫恿下，繼續走向獨立，就很有可能讓中美兩大國捲入軍事衝突。」對此，陸委會昨（29）日透過書面聲明回應，「武力非解決分歧的選項，我政府堅定捍衛國家主權與台灣民主，將持續與美方等理念相近國家深化合作，共同維護台海及區域和平穩定。」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

據了解，秦剛於28日接受美國全國公共廣播電台（NPR）專訪，對於美中台關係及台海情勢做出分析。秦剛指出，台海兩岸的人民都是中國同胞，所以最不應該做的就是戰爭，「我們將以最大的誠意，盡最大的努力實現和平統一，但在美國的鼓勵下，台灣當局正走向獨立，所以中國不會放棄承諾以非和平方式實現統一，因為這是一種威懾。」

對此，陸委會表示，中共不斷對台軍事威脅，造成台海情勢緊張，已是國際公認事實並頻遭嚴正關切與警告，「中共外交、涉台官員近日顛倒是非的錯誤言論，是刻意阻礙台美互動、企圖合理化侵犯台灣的挑釁行徑，這種一再恫嚇操弄只是徒然，更不可能如願。」

陸委會呼籲，北京當局遵守國際秩序、調整僵化思維與負面舉措，為兩岸良性互動創造條件，也才有可能改善其惡化的國際形象。

