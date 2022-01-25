北捷車廂驚見正妹扮裝X-Man？老司機一見圖秒懂：這款可以玩「規工欸」求上車

▲近日有正妹在捷運上戴上「大型護目鏡」引發網友熱議，還有網友開玩笑說，「真的嗎？以為是P圖」。（圖／擷取自FB「爆廢公社」，下同）

科技中心／綜合報導

走在路上，打扮特別入時亮眼的正妹，總是特別吸引眾人目光！不過，最近在FB「爆廢公社」上有人偷拍正妹後馬上PO文，請網友幫他解惑，因為讓他鼓起勇氣「一定要拍到」的決心，竟然是因為正妹的臉上戴著一副不合比例的「超大眼罩」，造型跟經典電影《X戰警》裡的獨眼龍史考特竟然有87分像！？

▲身材姣好的正妹戴上彷彿X戰警的護目鏡，讓網友都不知道要把眼睛看哪裡！

網友的PO文完全透露他當下的驚訝，「她戴的這超大眼鏡是？？……好像在玩什麼？？有這麼好玩搭捷運也在玩？？」網友們的留言千奇百怪，照片中的正妹看起來超級沉浸在某個大家看不到的異度空間裡。不少網友看了PO文也好奇，「眼鏡有點酷誒」、「肯定是狠角色」、「我發誓我的焦點的確在那副眼鏡，超級吸睛」

沒想到網友好奇拍下的影片，竟然馬上就釣出專業老司機！PO文底下有網友抓到重點（不是黑絲XDD），而是VIVE Flow最近新推出的沉浸式VR眼鏡，直呼，「可以在捷運裡體驗遊戲，這樣就有4D體驗了」、「用手機就能玩，眼鏡型是可以隨身攜帶阿」

▲專業老司機馬上指認出「超大型眼鏡」的真實身分！

網友爬了3C文後發現，原來這款去年年底推出的VR眼鏡「VIVE Flow」，不僅有別於傳統有線VR使用範圍容易因地受限和沉重重量，VIVE Flow主打「隨時隨地隨身走」，可以外接獨立電源，擺脫過去一定要接上手機、主機才能上網等限制，讓整個使用過程更加流暢順手，更別說整體機身重量只有189g，比一台iPhone 13 Pro還要輕。整個有感升級的規格讓許多3C控躍躍欲試，親身體驗是不是真的可以玩到「規工欸」都停不下來？

▲超潮的VIVE Flow讓不少網友「求上車」！

根據已經入手體驗的玩家表示，使用VIVE Flow時，手機就是獨一無二的專屬控制器，可以很直覺地操控，不管是要選擇跳脫現實、進入到各種情境的虛擬世界放鬆chillㄧ下，也可以直接從手機投影正在熱追的美劇、韓劇，以高達100度視野享受「用300吋大螢幕追劇」的極致感官快感，完全投入「沉浸式」氛圍，而且想看什麼就看什麼，完全不用擔心周遭的乘客發現自己的螢幕畫面，即使是通勤也能確保私密的「個人觀影時光」。

▲話題超夯的VIVE Flow，現在也推出春節活動。（圖／擷取自VIVE Flow官網）

而且也不是說戴上VIVE Flow就看不到前面的路，因為整個鏡片竟然還支援透視功能，讓使用者不用把裝置拿下來，也能看到外面的世界。更重要的是，許多玩家也回饋自己過去容易3D暈，但戴上VIVE Flow後意外地竟沒有預期的不適感。只能說小時候羨慕「超級英雄」夢寐以求的裝備，現在只要準備好銀彈，就能把錢錢變成自己喜歡的樣子！

正妹和VR圈最新高科技VIVE Flow一起同框，讓這則PO文短時間內就衝上熱門話題。PO文底下，網友紛紛留言，「這樣是要我眼睛看哪裡」、「現在VR這麼酷喔？以後搭捷運不無聊了」、「不管她戴了什麼，都給我來一副」、「第一次對正妹以外的東西心動！」時間正好接近農曆春節，VIVE Flow近日也推出春節特惠活動，即日起至2/28（一）以前購買「捷運正妹同款」VIVE Flow，限時加贈真無線藍牙耳機、$1,000購物金、7款精選內容和Viveport Infinity會員2個月等爆棚優惠。回顧2021年的驚濤駭浪，忙了一整年不妨就撥一部分年終，幫辛苦的自己換來打開新世界、隨時能好好休息沉浸的酷東西。