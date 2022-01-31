　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為什麼運動了還會變胖？孔曉振私人教練促咪解密：減肥跟分手一樣也是需要時間

▲▼是方電訊,是方i健康,APP,中華行動Hami,健康,飲食,運動,風險分析。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲健身族在進入運動環節沒有多久，一定會碰到所謂的魔王「撞牆期」。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

無論是為了身體健康或是追求心目中理想的身型，減重與減脂對於許多人來說，都是一生要不斷跟慾望與耐心抗衡、妥協的作業！然而，健身族在進入運動環節沒有多久，一定會碰到所謂的魔王「撞牆期」，即使早就做好心理準備，到了這個關卡，心裡還是不免浮現許多問題。曾擔任多位知名韓星如孫藝珍、孔曉振的私人教練文智淑，不僅出書「手把手」帶著讀者從2分鐘開始、30天養成有運動習慣的人，同時也搜集許多初階健身族常有的疑問一次釋疑，以細膩的角度與詳細的回答，為台韓讀者注入穩定支持的力量！

Q／我的活動量其實不輸運動，但卻只有累而沒有瘦。⋯⋯氣！
文智淑：所謂的運動，是重複各部位肌肉的「收縮」與「伸展」。偏重於特定一邊的動作，也就是只重複伸展或是收縮的動作，那不叫做運動而叫勞動。重複勞動會讓身體承受過多壓力，所以工作上需要付出大量勞力的人，大多都受一些身體疾病所苦。如果希望身體健康且美麗，就要用正確的方法，適量地做適合各部位的運動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Q／能不能讓身體改變得更快呢？
文智淑：花了20至30年的時間造就現在的「身材」之後，卻希望可以迅速改變嗎？那真的只能找神燈精靈許願囉！

通常運動從運動第一週過渡到第二週時，人都會開始焦急，因為想快點看到「樂趣」。不過身上的這些脂肪也是身體的一部分，已經相處好幾年了，如果某天你突然要他離開會怎樣？他當然不走啊！分手也是需要時間的。身體適應運動並產生效果是需要時間的。

當然，也是可以去找醫師。不過身體的恢復力十分驚人，雖然可以靠醫學技術消除脂肪，但原本脂肪的空間空下來之後，身體會想盡辦法恢復原狀，接著便面臨溜溜球現象。也就是說即使做抽脂手術，身體也會恢復原來的狀態。不要太追求速度，慢慢運動身體不會背叛你，肯定能夠獲得相應的成果。身體比你還誠實。

▲▼是方電訊,是方i健康,APP,中華行動Hami,健康,飲食,運動,風險分析。（圖／取自免費圖庫pexels）

Q／想要健康的瘦身，該抓多長的時間才好？
文智淑：一輩子！瘦身不是一週、兩週、四週……這樣做的，而是一輩子的事情，不過這也不是要大家每天都吃香蕉跟雞胸肉，過著非常緊繃的生活。美味地享用好食物，再搭配適當的運動就是健康的瘦身。只要這樣自然且持續地管理，到了40多歲、50多歲的時候，仍然可以維持標準身材，就像我一樣，嘿嘿。

Q／瘦的人也要運動嗎？
文智淑：越是超級巨星，就越認真運動。他們不只是為了美而注重身材，而是因為知道不健康就什麼事也做不到。沒有體力支撐，就無法撐過辛苦的拍戲過程……。

如果你現在的身材已經很美、很瘦，那就更需要管理，因為這樣才能維持下去。你才10幾歲、20幾歲，覺得沒有必要嗎？還是早一點開始注意自己的身體吧，這樣以後才不會後悔。身體不會在某天突然改變，只是你自己沒有察覺而已，身體已經在慢慢變化，並且會在某個時刻出現症狀。那就是疼痛、是脂肪、是老化。

（如果）你已經30幾歲了，但現在還在猶豫要不要開始運動嗎？今天就是你人生中最年輕的一天，還是趁年輕時開始運動吧。比起執著於珠寶或名牌包，用心打造美麗的身材才是最明智的選擇。而且失去的健康不會回來，應該好好守護健康的身體，趁著還能挽回的時候盡快開始保養才對。如果希望很久很久以後也能去想去的地方、做想做的事、吃想吃的東西，過得幸福快樂的話，那就必須好好對待身體。RightNow！

Q／不吃飯就運動實在沒有力氣
文智淑：完全空腹運動時就請多喝點水。當你覺得肚子很餓，沒有力氣的時候，就請不要做太過激烈的運動。配合身體的感覺運動是最重要的。在空腹狀態下運動時，請不要做會讓心跳或血壓太高的運動。如果覺得精神不好，也請縮短運動時間。不然就是將運動時間切分開來（如果原本預計運動30分鐘，就改成15分鐘＋休息＋15分鐘），建議朝不會讓身體太過疲憊的方向去運動。

▲▼防疫,新冠肺炎,工作,久坐,健康,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

Q／不想運動的日子有什麼方法能讓自己堅定意志嗎？
文智淑：在房間裡面掛一條熱褲吧。然後既然要掛，就掛一條會貴到讓自己哭出來的熱褲！那麼貴的熱褲不能改，不穿又覺得可惜，就會讓你產生非穿上它不可的念頭。每次覺得運動很膩的時候，就看著那條熱褲重新穩定自己的心吧。

▲▼孔曉振,文智淑,韓星,私人教練,運動,撞牆期,減脂,減肥,時報出版。（圖／時報出版提供）

《+2的強效微鍛鍊：韓星私人教練的30天徒手健身計畫，從2分鐘開始，成為堅持每天運動的人》
作者：文智淑
出版社：時報出版
出版日期：2021/07/13
ISBN：9789571391168

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
林志玲激動哭了！親回應「終於盼來」　Akira興奮發聲
快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢出爐
快訊／桃園再增6例本土！　農家小吃店累計9例
林志玲寶寶性別曝光了！　「1表情符號洩密」
林志玲「備孕2年」47歲高齡產子！　被爆做試管罕震怒
「1生肖、2星座」容易變億萬富翁　台彩數據曝光！
林志玲當媽「3個月前早洩密」！　連2天曖昧發文
獨／免費拿888元農遊券機會來了！　「1條件」6.4萬份全送
快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年犯忌衰整年？呂捷聽索菲亞聊地基主笑罵：麥歐北教啦

肯德基「吃雞神器」超狂現身！爽吃春節套餐讓「富貴好運兜來」吉祥寓意抓住全家人的心

北捷車廂驚見正妹扮裝X-Man？老司機一見圖秒懂：這款可以玩「規工欸」求上車

為什麼運動了還會變胖？孔曉振私人教練促咪解密：減肥跟分手一樣也是需要時間

男女真的大不同！男女之間怎麼保持純友誼、「前男友」對現任男友的意義是？

兩性文章是一種算計？時尚KOL聊感情議題：好好了解自己，是比星座更有價值的話題

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」…地基主準備「這4物」

桃園本土今+6「疫情已經收斂」　鄭文燦：農家樂未找到感染源

除夕北台灣乾冷偏舒適　初三冷空氣＋鋒面再臨！轉濕冷探13度

交友軟體約到天菜不是詐騙！愛莉莎莎幫好友Penny安排超浪漫約會：「帥到不敢直視！」

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」…地基主準備「這4物」

桃園本土今+6「疫情已經收斂」　鄭文燦：農家樂未找到感染源

除夕北台灣乾冷偏舒適　初三冷空氣＋鋒面再臨！轉濕冷探13度

交友軟體約到天菜不是詐騙！愛莉莎莎幫好友Penny安排超浪漫約會：「帥到不敢直視！」

快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢結果出爐

快訊／桃園新增6例本土！農家樂小吃店累計9例

Taiwan can help！葉問嫡傳女弟子現況曝　助拳柬埔寨防疫

為什麼運動了還會變胖？孔曉振私人教練促咪解密：減肥跟分手一樣也是需要時間

新年學會「精省魔法」！12種簡單小技巧輕鬆為家用品「添壽」更耐用（下篇）

除夕返鄉國道5大「地雷路段」曝光　國1、國3部分路段中午前最塞

捷克單日逾5萬確診防疫加嚴　數千抗議民眾「擠爆布拉格」街頭

輸了中二沒關係！顏寬恒三個月甩掉10公斤　體重掉到7開頭

包租公律師揭「股市心法」　曝一般人容易犯的錯：一直想等低點

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」…地基主準備「這4物」

大陸日增本土40+4　杭州成重災區「逾3萬人遭集中隔離」

陸房市供過於求　100座城新建住宅「庫存創5年新高」

聽懂「4種汽車異音」判斷立即性　回廠維修才不被當羊宰

房客屋內輕生　保證人隱瞞「送醫途中死亡」包租婆怒求償

桃園本土今+6「疫情已經收斂」　鄭文燦：農家樂未找到感染源

「藍營不替蔣公說話、卻為賴副幫腔！」　蔡正元嘆：只能期待少康中興

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」

年輕男染疫猝逝「家人再聚只剩骨灰」　護理師淚：本來好好的

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

雞蛋缺貨又漲價　法務部出手了

最怕看到的年菜　網點名「1魔王」除夕擺到初七

新竹男「氣溫驟降」猝死　妻子進廁所嚇傻

過年紅包怎包？5個小撇步一次看懂

到女友家拜年　女友媽討「6萬6千元紅包」！網勸快逃

免費拿「888元農遊券」機會來了！

檳榔攤的水才10元「超商暴利」？網揭內幕：很可怕

拋丟垃圾暴打清潔隊員骨折噴血

更多熱門

相關新聞

西安男封城困在家！穿襪子在客廳跑700公里

西安男封城困在家！穿襪子在客廳跑700公里

受到疫情影響，陝西西安去年12月23日開始封城，不少愛好運動的人士大受影響。一名程姓男子熱愛跑步，封程開始後也從沒停下腳步，光是14天就跑了700公里，為了不擾鄰，還特地穿上襪子，以避免腳步聲過大。

「英版張老師」療癒圖文爆紅來台

「英版張老師」療癒圖文爆紅來台

堅持每日運動3大好處

堅持每日運動3大好處

學6位女星冬厚外套最顯瘦

學6位女星冬厚外套最顯瘦

關鍵字：

孔曉振文智淑韓星私人教練運動撞牆期減脂減肥時報出版

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

蔡桃貴年假爆送急診！　「家人無法處理」蔡阿嘎曝就醫原因

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

外送員幫推拋錨車　20分後收大紅包驚呆

蕭敬騰登春晚被罵爆！鄉民女神逆風揭他愛台證據

玩刮刮樂前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的

面試官問「錄取後多久能上班？」是陷阱題　最佳解答曝

兒預告過年多準備筷子！母親卻要他別回來

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面