為什麼運動了還會變胖？孔曉振私人教練促咪解密：減肥跟分手一樣也是需要時間

▲健身族在進入運動環節沒有多久，一定會碰到所謂的魔王「撞牆期」。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

無論是為了身體健康或是追求心目中理想的身型，減重與減脂對於許多人來說，都是一生要不斷跟慾望與耐心抗衡、妥協的作業！然而，健身族在進入運動環節沒有多久，一定會碰到所謂的魔王「撞牆期」，即使早就做好心理準備，到了這個關卡，心裡還是不免浮現許多問題。曾擔任多位知名韓星如孫藝珍、孔曉振的私人教練文智淑，不僅出書「手把手」帶著讀者從2分鐘開始、30天養成有運動習慣的人，同時也搜集許多初階健身族常有的疑問一次釋疑，以細膩的角度與詳細的回答，為台韓讀者注入穩定支持的力量！

Q／我的活動量其實不輸運動，但卻只有累而沒有瘦。⋯⋯氣！

文智淑：所謂的運動，是重複各部位肌肉的「收縮」與「伸展」。偏重於特定一邊的動作，也就是只重複伸展或是收縮的動作，那不叫做運動而叫勞動。重複勞動會讓身體承受過多壓力，所以工作上需要付出大量勞力的人，大多都受一些身體疾病所苦。如果希望身體健康且美麗，就要用正確的方法，適量地做適合各部位的運動。

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Q／能不能讓身體改變得更快呢？

文智淑：花了20至30年的時間造就現在的「身材」之後，卻希望可以迅速改變嗎？那真的只能找神燈精靈許願囉！

通常運動從運動第一週過渡到第二週時，人都會開始焦急，因為想快點看到「樂趣」。不過身上的這些脂肪也是身體的一部分，已經相處好幾年了，如果某天你突然要他離開會怎樣？他當然不走啊！分手也是需要時間的。身體適應運動並產生效果是需要時間的。

當然，也是可以去找醫師。不過身體的恢復力十分驚人，雖然可以靠醫學技術消除脂肪，但原本脂肪的空間空下來之後，身體會想盡辦法恢復原狀，接著便面臨溜溜球現象。也就是說即使做抽脂手術，身體也會恢復原來的狀態。不要太追求速度，慢慢運動身體不會背叛你，肯定能夠獲得相應的成果。身體比你還誠實。

Q／想要健康的瘦身，該抓多長的時間才好？

文智淑：一輩子！瘦身不是一週、兩週、四週……這樣做的，而是一輩子的事情，不過這也不是要大家每天都吃香蕉跟雞胸肉，過著非常緊繃的生活。美味地享用好食物，再搭配適當的運動就是健康的瘦身。只要這樣自然且持續地管理，到了40多歲、50多歲的時候，仍然可以維持標準身材，就像我一樣，嘿嘿。

Q／瘦的人也要運動嗎？

文智淑：越是超級巨星，就越認真運動。他們不只是為了美而注重身材，而是因為知道不健康就什麼事也做不到。沒有體力支撐，就無法撐過辛苦的拍戲過程……。

如果你現在的身材已經很美、很瘦，那就更需要管理，因為這樣才能維持下去。你才10幾歲、20幾歲，覺得沒有必要嗎？還是早一點開始注意自己的身體吧，這樣以後才不會後悔。身體不會在某天突然改變，只是你自己沒有察覺而已，身體已經在慢慢變化，並且會在某個時刻出現症狀。那就是疼痛、是脂肪、是老化。

（如果）你已經30幾歲了，但現在還在猶豫要不要開始運動嗎？今天就是你人生中最年輕的一天，還是趁年輕時開始運動吧。比起執著於珠寶或名牌包，用心打造美麗的身材才是最明智的選擇。而且失去的健康不會回來，應該好好守護健康的身體，趁著還能挽回的時候盡快開始保養才對。如果希望很久很久以後也能去想去的地方、做想做的事、吃想吃的東西，過得幸福快樂的話，那就必須好好對待身體。RightNow！

Q／不吃飯就運動實在沒有力氣

文智淑：完全空腹運動時就請多喝點水。當你覺得肚子很餓，沒有力氣的時候，就請不要做太過激烈的運動。配合身體的感覺運動是最重要的。在空腹狀態下運動時，請不要做會讓心跳或血壓太高的運動。如果覺得精神不好，也請縮短運動時間。不然就是將運動時間切分開來（如果原本預計運動30分鐘，就改成15分鐘＋休息＋15分鐘），建議朝不會讓身體太過疲憊的方向去運動。

Q／不想運動的日子有什麼方法能讓自己堅定意志嗎？

文智淑：在房間裡面掛一條熱褲吧。然後既然要掛，就掛一條會貴到讓自己哭出來的熱褲！那麼貴的熱褲不能改，不穿又覺得可惜，就會讓你產生非穿上它不可的念頭。每次覺得運動很膩的時候，就看著那條熱褲重新穩定自己的心吧。

《+2的強效微鍛鍊：韓星私人教練的30天徒手健身計畫，從2分鐘開始，成為堅持每天運動的人》

作者：文智淑

出版社：時報出版

出版日期：2021/07/13

ISBN：9789571391168