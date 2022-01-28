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中國科學家攜極音速武器叛逃　情報官曝北京損失「得耗2年追回」

▲▼▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

▲東風-17極音速飛彈速度高達10馬赫。（圖／翻攝自央視）

記者張寧倢／編譯

有英國情報稱，一名中國火箭科學家因為不滿長期未獲晉升，在英國軍情六處（MI6）的協助下叛逃到西方，並且攜帶著北京極音速武器的機密資料尋求庇護。消息人士稱，他的叛逃有可能使英國與美國極音速飛彈計畫進度加快，而中國則可能需要花至少2年的時間，重新調整系統，才能夠「使這項情報失效」。

英國《每日快報》報導，消息人士表示，這名30多歲科學家是隸屬於中國航空工業集團的火箭技術人員，他曾協助開發中程極音速的助推滑翔飛行器，能夠裝載東風-17飛彈，而且他又與中國最新型的極音速發射系統研究有關，這項系統據稱能在太空繞地球飛行，降落時以熱追蹤技術偵測並瞄準打擊目標。

▲▼ 中國建政70年大閱兵，展示高超音速飛彈東風-17。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國建政70年大閱兵，展示極音速飛彈東風-17。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，這名科學家決定叛逃的原因並非與當局的政治異議，而是在晉升方面的長期不滿，他堅信自己的才能本應得到更大的認可與讚賞，對自己受到的待遇感到憤憤不平。去年9月底，他與香港一名英國情報人員聯繫，在第一次試探性接觸過程中，他就向中間人透露自己掌握了極音速滑翔飛行器的詳細情報，同時他也深知，一旦被抓到將會面臨槍決，因此他也要求英國提供他全家政治庇護。

英國MI6倫敦總部接到電話後，派遣2名情報官與1名技術專家至香港接應，並通知美國中央情報局（CIA）。隨後，英國MI6 工作組加入了來自2名CIA探員，安排他飛往德國的美國空軍基地，再經由英國飛抵美國。由於西方擔心他可能是中國派出的間諜，途中進行訊問調查發現，這位叛逃的科學家非常合作，是一個聰明、熱衷於板球、曾在英國留學，喜歡傑克丹尼威士忌（Jack Daniels）而不是啤酒的人。

▲▼中國解放軍在中共70年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41 ballistic missiles）。五星旗，中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國建政70年大閱兵上，展示東風-41洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

情報人士指出，「他讓我們掌握了極音速飛彈作戰的部分細節，讓我們取得預料外的進展」、「這有可能為我們爭取到2年的時間，估計北京需要2年才能對導彈計畫做出足夠的改變，使外流的情報失效。在極音速發展領域中，2年是一段很長的時間」。對此，英國外交部回應，不會就情報問題發表評論。

報導補充，美國在極音速武器的發展遠落後於中國與俄羅斯，美國國防部2020年數據顯示，中俄兩國用於測試與訓練的彈道飛彈數量，合計起來超過全球其他國家的總和。極音速飛彈飛行速度超過5馬赫，加上助推滑翔載運工具讓它比傳統彈道飛彈的飛行軌跡更難預測，使對手非常難以攔截。

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