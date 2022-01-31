男女真的大不同！男女之間怎麼保持純友誼、「前男友」對現任男友的意義是？

▲面對不同的情感問題，男女的想法都不一樣嗎？來聽聽日本的「男女大不同檢証委員會」怎麼說！（圖／翻攝PEXELS）

記者萬玟伶／綜合報導

「為什麼男生好像什麼都無所謂！」、「為什麼女生動不動就愛吃醋啊？」身邊時不時是否都有這類討論？這些問題對於鄰國日本來說，也是溝通上的大哉問！近期，由擅長以專業腦科學觀點研究兩性溝通問題的小林奈保，和牙科醫師梅津貴陽、馬雅曆法講師長谷川美加3人組成的「男女大不同檢証委員會」就合力推出新書《圖解男女對話辭典》，想幫忙廣大民眾解決兩性容易引爆誤會的問題，幫助更多人瞭解兩性間的相處之道！

像是面對有如地雷般的話題——前任，到底對男女生來說，「前任」是個怎樣的存在呢？多數的男生直接將前女友定義為「過去的情人」，「男女大不同檢証委員會」的剖析是，「彼此的戀愛關係結束後，基本上等於已經劃清界線了。但要是雙方還維持著藕斷絲連的關係，大多是男方的個性太溫柔，導致無法割捨以前的女友。」

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至於前男友對於女生來說，則是「很瞭解自己的異性」，「對於女性來說，能在戀愛中發洩各種情緒的對象是讓人安心的存在。如果可以跟前任和平分手，就會希望他能成為願意傾聽煩惱的異性朋友。」

▲《圖解男女對話辭典》內頁。

另外，像是被討論到變成月經文的「純友誼」，也在本書被「男女大不同檢証委員會」拿來探討。令人訝異的是，在他們剖析下，男生往往是「被對方認為是朋友關係」的那位，「男性對女性不會區別『朋友』、『戀愛對象』，而是配合著對方，看對方把自己放在哪個範圍中（但男性卻很不擅長這件事）。如果對方也剛好有意思，也可能馬上會跟女性發展成性伴侶。」

而對「男女大不同檢証委員會」來說，有沒有機會晉升為戀人則是「女生說了算」，「女性會單純地將男性畫入自己『朋友圈』中。當然也可能因為某種契機，將男性從『朋友圈』移到『戀愛對象圈』。相反地，男朋友也可能被移動到『朋友圈』，變成前男友。」

▲《圖解男女對話辭典》內頁。

不過「男女大不同檢証委員會」列出的討論偏向大數據的參考，畢竟也是有網友分享過自己的男友如何在意前男友，在意到會一秒爆氣，也有女生面對男友的前女友格外地灑脫。為此，「男女大不同檢証委員會」也提供解法，無論是男生或是女生，當對交往對象和前任仍有聯繫、還是朋友的關係，感到不滿或無所適從時，「最好還是坦率地把這種想法說出來」，即使不保證這麼做對方是否能調整，或是兩人關係是否能走下去，「坦白」都是維持一段感情健康的最佳做法。

《圖解男女對話辭典》

作者：男女大不同檢証委員會

出版社：時報出版

出版日期：2022/01/04

ISBN：9789571397542