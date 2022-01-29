兩性文章是一種算計？時尚KOL聊感情議題：好好了解自己，是比星座更有價值的話題

▲每個女孩成長的路上，似乎都被教育要成為一個「大方可愛懂事的女孩」。（圖／取自pakutaso、unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

即使走到了2022年，性別平等仍是整個社會努力往前的目標，不過除此之外，許多日常中許多沿襲著舊有傳統，仍有值得被注意、討論的空間。身兼造型師、時尚自媒體與作家的凱特王，繼《時尚，只是女人的態度》、《生為自己，我很開心》、《網紅們》後，近日推出全新著作《像我這樣的女人》，就自承小時候的一件事，讓她「感受到性別的荒謬性」。

原來在她7歲那年，父親因意外過世，家族長輩遂因「嫁出去的女兒乃潑出去的水」為由，將父親的弟弟，名義上過繼一個兒子給凱特王的母親，替代身為長女的她，成為父親之墓的立碑人。「每年掃墓，我看著墓碑上立碑人的名字總覺得荒唐諷刺，因為二叔的二兒子，我的二堂哥，從來沒有來掃過我父親的墓。他成為立碑人，也沒有人問過他的感受，他的意願。」性別造就的荒謬性，不僅剝奪女性的權利，同時也將不符現況的期待加諸在男性身上。不過對於凱特王來說，感受最深的仍然莫過於體認到從長輩到社會，對於女性的刻板期望與要求。

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「成長的路上，只要是長輩，無不希望妳是個大方可愛懂事的女孩，將來最幸福的事莫過於嫁一位好老公，疼妳，照顧妳。……愛情、婚姻的成功，成為女人生命中濃墨重彩的一章，她們從來不被鼓勵去追求那些需要獨自扛起代價且不一定會成功的關於事業的夢想，因為一切可能都比不上『嫁一位好老公』來的讓人羨慕。」

或許是因為從小就在這樣的價值觀薰陶下成長，不少女性即使工作、經濟獨立，「嫁對人」仍是在自己的夢幻人生清單之一。凱特王便不解道，「我不是以輸出兩性文章來圈粉的KOL，但後台很多讀者的發問卻常常讓我有種『我是兩性專家』的錯覺。」

的確，有經營社群經驗的人常會發現，兩性文章通常就是「票房保證」，點閱率和轉發率往往居高不下。但在凱特王的邏輯裡「談戀愛是無法下指導棋的」。做為在女性時尚生活圈工作的一份子，凱特王深知，「那些告訴女人做什麼可以得到男人的愛的文章都帶了很多算計，如同過去流行在美妝界的好嫁風、斬男色一樣，一方面批類製造投其所好的女性，一方面又提倡女人要為自己打扮。」再者，「兩性文一寫出來，不知道為什麼就有一種『爭高下』的感覺。好多女人根深蒂固地相信先認真的人就輸了，就等於站在下風處，很容易被吃得死死的。」

話說得直白的她認為，兩性文章的模式不僅雙標，同時「難道不也是一種情感PUA嗎」？

「很多女孩心中的不安全感可能是她們對自己的了解並不夠徹底，因為從未好好了解自己，所以當有個男孩站在面前時，也看不見他，只是想要他按照自己的方式來愛，滿足自己幻想的需求。至於他是怎樣的一個人？有沒有自己的思考方式？有沒有獨立的人格？對未來的夢想是什麼？想怎麼一步步實現？哪怕跟自己的不盡相同，都是促使彼此理解對方，是比星座更有意義、比順從更有價值的話題。」

凱特王的開示或許可以成為女孩們2022的自我實現目標之一。「人之所以跨越很多障礙去愛一個人，只不過是那人悄然無息地擊中你心底最柔軟的地方罷了，那人，有你心中久違的純真。」這是「兩性文章抓不到的重點」，卻是凱特王想與每個女孩分享的「永恆的信念」。

《像我這樣的女人，有時優雅，偶爾帶刺：365日絕世女子時光誌（全兩冊，隨書附「絕世女子時光曆卡」）》

作者：凱特王

出版社：時報出版

出版日期：2021/12/07

ISBN：9789571396439