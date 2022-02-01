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走到2022還是離目標很遠？人生最忌「停滯不前」你以為的「彎路」其實是必經之路

▲▼挫折，憤怒，努力，嘗試，失敗。（圖／pexels）

▲所謂「人生發生的每一件事都有其意義」，許多時候想要走到預期的目標，多花些時間走點彎路，或許抵達終點時能獲得更豐碩的果實。（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

有一句老話叫做「成功沒有捷徑」，不過大家的開春新目標，即使不想靠偷吃步完成，但應該也沒有希望拐一個大彎才完成吧？不過對於作家尹維安來說，「彎路說不定就是必經之路」！

這樣的心得啟示來自於某次尹維安遇到的民宿老闆。初次與民宿老闆見面，尹維安只覺得對方，「雖然說不上帥氣，但給人一種很踏實的感覺。」加上他經營的民宿走的是精緻質感風的別墅體驗，讓尹維安覺得相當羨慕。直到晚餐時段，民宿老闆與尹維安聊起，「我現在就喜歡陪人聊天，我不僅僅是經營民宿，還想和來這裡的人做朋友。」他感嘆回，「真是令人羨慕的工作和生活啊！」民宿老闆才說起他「拐了一個彎才走到此處」的故事。

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原來民宿老闆18歲就離開家鄉，大學都沒念就到大城市做體力活，跟著工地的師傅汗流浹背地當學徒。後來也跟著前老闆進入網咖上班，從不會用電腦到為了工作慢慢地學，直到3年後網咖收了以後，民宿老闆再轉戰到飯店當服務生，開始接觸到飯店管理與服務技能，但沒過多久他也認為這不是自己喜歡的工作同時也不是最好的出路。於是他進一步接觸到設計工作，從幫房地產公司製作模型開始，訓練自己的耐心，「一磚一瓦」還原出一棟一棟房子，但從未想到的是，這樣的過程，「讓曉謙（民宿老闆）把自己的內心和夢想也打磨得明確而生動起來。」

▲▼挫折，憤怒，努力，嘗試，失敗。（圖／pexels）

「在大城市漂泊久了，對家鄉的好山好水愈加牽掛。」民宿老闆對尹維安如是說。尹維安則打趣地說，兜兜轉轉走了這麼多彎路，終於做了自己真正喜歡的工作，青春都飛走了，已經成了一個兩三歲小女孩的爸爸。不過民宿老闆也感嘆：「要是不去大城市，也不會在這塊地方發展；要是不在網咖打工，現在也不會用CAD畫圖做設計；要是不去飯店當服務生，也不太懂飯店管理；要是不做模型，也沒有那麼多的耐心一點一點地把一個普通的農村房子改造成如今華麗洋氣的高級民宿。」果真就如尹維安所說，那些曾以為的彎路，恰恰是必經之路。「當時覺得不起眼，後來發現每一步都產生了作用，少了哪一步好像都不行。」

的確，若是民宿老闆的親友，或多或少一定會有人這麼想，「早知道要回到故鄉，當初幹嘛到大都市？」、「都市開銷這麼大，那些錢如果省下來，現在房子又可以多買一棟了」尹維安自己也憶起，「有一段時間，我也曾為自己的狀況苦惱萬分，覺得自己所做的一切毫無意義，失望，焦躁，難過不堪。」

所謂的成功，講起來往往是「結果論」，「我們好像從來都生活在一個勝者擁有絕對發言權的世界，有了最後的成功，之前所走的路好像才是有意義的。所以我們聽一個名利雙收的老闆講他創業階段睡路邊吃便當的故事會熱淚盈眶，卻對一個街邊賣藝為了音樂夢想縮衣節食的年輕人嗤之以鼻。」

▲▼自卑，懊惱，挫折，煩惱，低潮，憂鬱。（圖／取自免費圖庫pixabay）

然而尹維安仍是帶著正能量和所有讀者分享，「那些逝去的時光都不是白白流走的，它們終將以另外一種形態依附在你身上，讓你成為了現在的你。你走過的坦途可能讓你腳步輕飄，繞過的彎路卻會讓你學會珍惜和踏實。」

不管目前距離夢想的目標是否還有一段距離，或是剛結束一段無疾而終的多年戀情，尹維安認為，這些都「無關浪費」也「不要後悔」，「因為抱怨和否定真的沒有用，能做的不是給那些不起眼的過去畫上『X』，而是看看它們給現在的自己帶來了什麼。」

「彎路說不定就是必經之路，你可不要因為一個踉蹌就停在路口，然後悻悻回頭。」

▲▼彎路,時報出版,民宿,尹維安,成功。（圖／時報出版提供）

《理直氣壯的走彎路，每一步都值得眷顧》
作者：尹維安
出版社：時報出版
出版日期：2021/12/28
ISBN：9789571397429

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