　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蕭敬騰1句話惹怒台人「會被抵制嗎？」　網點名他揭下場：沒事兒

▲▼蕭敬騰登陸春晚過年「很驕傲」　喊話：台灣朋友一定要回家看看。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、央視新聞）

▲蕭敬騰登陸春晚喊話，「台灣朋友一定要回家看一看。」（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、央視新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

蕭敬騰今年第三次登上大陸春晚，日前「台灣人一定要回家看一看」的一席話引來台灣網友痛批；不過，就有網友好奇詢問，多數台人都會覺得音樂歸音樂、政治歸政治，所以就算老蕭回台，應該也不會被抵制吧？底下網友熱議，不少人都贊同表示，「羅志祥有被抵制嗎」、「台灣人的民族特性」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「說真的蕭敬騰回台灣也不會被抵制吧」為題發文，提到蕭敬騰一路走來，可說是不少台人相當熟悉的藝人，怎料最近卻為了賺人民幣而惹怒台人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過話鋒一轉，原PO就說，根據他的觀察，雖然網路上有不少人狂罵老蕭，但現實是，有更多台人會將音樂和政治分開，因此即便如此，惹怒台人對老蕭的殺傷力大概也不大。他認為台人相對寬容、尊重多元觀點，所以老蕭就算哪天真的回台，應該仍然很受歡迎吧？

▲▼黃安。（圖／翻攝微博／黃安）

▲不少網友聯想到黃安。（圖／翻攝微博／黃安）

貼文曝光後，不少網友回應，「台灣人超寬容的」、「台灣人本來就很善良」、「直到現在都完全沒看到有抵制風潮耶，你想太多」、「台灣人很健忘的，容忍高」、「不會，台灣人健忘」、「台灣有哪個東西抵制成功的？你告訴我」、「個人抵制而已，歌全都從歌單移除，代言本來就不買」、「是，老蕭乾拌麵照樣熱賣，完全沒差」、「是不會，但會開始把他當笑話看」。

其中，還有不少人點名其他名人，「哪個被抵制過了，黃安做到那樣回來有被人打過嗎」、「黃安都沒事了，何況他」、「連黃安、劉樂妍都沒人敢嗆了」、「祥祥都跨年復出了」、「不要像黃安、劉樂妍那樣，台灣人都OK」。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
快訊／合歡山追雪湧車潮　10多車打滑撞山壁
「資深男星兒」小年夜闖前女友家　持刀砍人
放煙火「菊先銀」瞬爆！　台東男右臉炸裂慘死
翻出35年前股票！　內行一看驚「賺翻了」
23歲正妹被拐失身！　怒討「貞操權」渣人夫GG了
信義分局小隊長「惡霸式」擠壓超車肇逃　誇張畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一年就等這一天　初一招財、求姻緣「最佳時間＋方位」一次看

蕭敬騰1句話惹怒台人「會被抵制嗎？」　網點名他揭下場：沒事兒

走春拜廟沒做「這件事」　命理師警告：小心神明不理你

國一4小客車追撞回堵7公里！國道下午「壅塞路段」先掌握

每天準時5點半下班的工作？內行推「4行業」有機會：薪資45K以上

12生肖走春必看！出門迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

快訊／桃園今公布3確診足跡！網室菜園、超商、大湳市場

南鯤鯓代天府抽出中上國運籤　「觀音大士收大鵬鳥」喻疫情10月明朗

吃年夜飯長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊！全場讚爆

走到2022還是離目標很遠？人生最忌「停滯不前」你以為的「彎路」其實是必經之路

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

一年就等這一天　初一招財、求姻緣「最佳時間＋方位」一次看

蕭敬騰1句話惹怒台人「會被抵制嗎？」　網點名他揭下場：沒事兒

走春拜廟沒做「這件事」　命理師警告：小心神明不理你

國一4小客車追撞回堵7公里！國道下午「壅塞路段」先掌握

每天準時5點半下班的工作？內行推「4行業」有機會：薪資45K以上

12生肖走春必看！出門迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

快訊／桃園今公布3確診足跡！網室菜園、超商、大湳市場

南鯤鯓代天府抽出中上國運籤　「觀音大士收大鵬鳥」喻疫情10月明朗

吃年夜飯長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊！全場讚爆

走到2022還是離目標很遠？人生最忌「停滯不前」你以為的「彎路」其實是必經之路

南王陸永茂打底　林志祥慶幸遇到柏安力父子檔

馬克西致勝切入飆33分8助攻　莫蘭特砍37分灰熊OT惜敗

台灣YouTuber始祖！　「CIRCUS超瘋10大企劃」抓蟑螂大賽太驚嚇

快訊／合歡山湧賞雪車潮　水晶宮段積雪厚...10多車打滑撞山壁

《戲說台灣》康龍兒小年夜砍人！　出獄不到1年曾染毒「放火燒車」

一年就等這一天　初一招財、求姻緣「最佳時間＋方位」一次看

藝人康龍兒子又惹禍！小年夜求前女友復合遭拒...持刀砍人

刮刮樂爽中1萬元！　幸運兒曝「選號技巧」：實測2張就見效

上屆亞運射箭橫掃2金1銀1銅　魏均珩變學長今年「帶學弟飛？」

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

除夕回娘家！公婆霸氣「兒一起去」姨卻怒飆

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

生完孩拒恩愛！夫忍1年「脫褲硬上」妻氣離婚

初一12大忌犯了衰整年　吃稀飯阻財運

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

更多熱門

相關新聞

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

林志玲結婚後長期住在日本，在31日除夕報喜訊，順利生下寶寶當媽，而47歲懷孕的她屬於高齡產婦，不管是懷孕還是生產都相當辛苦不易，有網友無奈表示，全家人看著新聞吃年夜飯，剛好報導到林志玲生小孩一事，長輩直接轉頭就問，「林志玲都生了，妳什麼時候才有消息？」

蕭敬騰喊回家遭罵翻　館長也批「有缺這些錢？」

蕭敬騰喊回家遭罵翻　館長也批「有缺這些錢？」

蕭敬騰「回家」原話曝：大家被黃河長江滋養

蕭敬騰「回家」原話曝：大家被黃河長江滋養

春節特別節目最期待女神是誰？　網唯一支持：美鳳姐

春節特別節目最期待女神是誰？　網唯一支持：美鳳姐

蕭敬騰要台灣人「回家看看」　謝志偉開砲

蕭敬騰要台灣人「回家看看」　謝志偉開砲

關鍵字：

蕭敬騰抵制原諒台灣人PTT

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面