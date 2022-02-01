蕭敬騰1句話惹怒台人「會被抵制嗎？」　網點名他揭下場：沒事兒

▲蕭敬騰登陸春晚喊話，「台灣朋友一定要回家看一看。」（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、央視新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

蕭敬騰今年第三次登上大陸春晚，日前「台灣人一定要回家看一看」的一席話引來台灣網友痛批；不過，就有網友好奇詢問，多數台人都會覺得音樂歸音樂、政治歸政治，所以就算老蕭回台，應該也不會被抵制吧？底下網友熱議，不少人都贊同表示，「羅志祥有被抵制嗎」、「台灣人的民族特性」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「說真的蕭敬騰回台灣也不會被抵制吧」為題發文，提到蕭敬騰一路走來，可說是不少台人相當熟悉的藝人，怎料最近卻為了賺人民幣而惹怒台人。

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不過話鋒一轉，原PO就說，根據他的觀察，雖然網路上有不少人狂罵老蕭，但現實是，有更多台人會將音樂和政治分開，因此即便如此，惹怒台人對老蕭的殺傷力大概也不大。他認為台人相對寬容、尊重多元觀點，所以老蕭就算哪天真的回台，應該仍然很受歡迎吧？

▲不少網友聯想到黃安。（圖／翻攝微博／黃安）

貼文曝光後，不少網友回應，「台灣人超寬容的」、「台灣人本來就很善良」、「直到現在都完全沒看到有抵制風潮耶，你想太多」、「台灣人很健忘的，容忍高」、「不會，台灣人健忘」、「台灣有哪個東西抵制成功的？你告訴我」、「個人抵制而已，歌全都從歌單移除，代言本來就不買」、「是，老蕭乾拌麵照樣熱賣，完全沒差」、「是不會，但會開始把他當笑話看」。

其中，還有不少人點名其他名人，「哪個被抵制過了，黃安做到那樣回來有被人打過嗎」、「黃安都沒事了，何況他」、「連黃安、劉樂妍都沒人敢嗆了」、「祥祥都跨年復出了」、「不要像黃安、劉樂妍那樣，台灣人都OK」。