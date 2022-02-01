蕭敬騰遭罵翻　館長也批「有缺這些錢？」點台灣1亂象：聽不下去

▲蕭敬騰喊「回家看看」，館長聽不下去。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者施怡妏／綜合報導

藝人蕭敬騰今年第三次登上大陸春晚，日前「台灣人一定要回家看一看」的一席話引起台灣網友痛批，館長陳之漢也針對此事評論，很多人會說，因為人在中國大陸，所以不得不說這些話，但是館長卻指出「蕭敬騰身價20、30億元，他有缺這些錢？」不明白蕭敬騰為何會說出這些話。

館長日前開直播表示，人民幣很香，但也有人認為，因為蕭敬騰在中國大陸賺錢，所以必須說出這些話，但是他完全不認同，「他身價20、30億元，有缺這些錢嗎？」這一輩子蕭敬騰只要在台灣整天開開心心唱歌，還是會有收入，且蕭敬騰已經賺了很多錢，可以好好享受榮華富貴，根本不用煩惱錢的問題。

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不懂蕭敬騰為何說這些話，館長表示，「如果很重視台灣，認為台灣是一個國家，主權而獨立的國家，這種話真的聽不下去，但如果是西瓜偎大邊或是鐵粉，可能就不會怎麼樣」。

▲蕭敬騰登陸春晚過年，喊話：台灣朋友一定要回家看看。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

館長坦言，台灣人很惜情，而且性格容易生氣，也容易原諒，尤其是鐵粉對偶像的寬容度更高，「愛的人出事，還是會挺他，就像孩子做錯事，父母還是會繼續疼愛」，做錯事情等風頭過去，之後一樣可以繼續出來賺錢，但也容易形成不良的社會風氣，「有個手抖貪污拿了好幾億的總統在外面，保外就醫保外到一直主持節目，現在還住豪宅，他的存在就是台灣司法的笑話」。

館長氣炸指出，因為台灣這樣的社會風氣，「有權有勢的人說的話都是對了，沒權沒勢的人，說的話就算再有道理，還是錯的，全部人做錯就是對，一個人做對還是錯」，這些都是社會的現實，但我們沒有資格去評論對或不對，因為我們不是當事人，觀眾就大可不必了。