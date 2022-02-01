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年節假期春遊新北　淡水農遊DIY等你來體驗

▲年節假期春遊新北 淡水農遊DIY等你來體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲滬尾櫻花大道。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節九天年假，闔家出遊正是時候，新北市政府農業局推薦大家在春暖花開的好時節，探訪新北市淡水區的樹興社區與忠寮社區，享受宜人的大自然景色與親近自然風光。

從淡水市中心開車進入樹興社區，途中滬尾櫻花大道兩旁櫻花花期陸續綻放到3月初。除了美景之外，還有農村特色料理及豐富的農遊DIY行程可以體驗，養生蒔茶輕食是樹興社區的主打餐點，包含茶籽油飯、茶籽油雞、荷包煎麵線等，餐點所用的油都是在地產製「蒔茶油」，讓遊客吃得安心又健康。

▲年節假期春遊新北 淡水農遊DIY等你來體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲李氏古厝。

忠寮社區理事長李鎮榮表示，社區具有多樣的自然生態及人文風情，包含口湖子橋原生植物區、演戲埔腳生態體驗區等豐富的生態環境，田間處處可見蜻蜓、蝴蝶成群飛舞，大冠鷲、白鷺鷥、烏鶖掠過覓食、蛙鳴蟲叫不絕於耳，生意盎然，淡水昔日最大的李氏聚落古厝「燕樓」也座落在忠寮社區。

除此之外，社區推出多元的農遊體驗活動，如魚菜共生DIY、焢窯體驗、太陽能烤雞蛋、手工蛋捲DIY等，近期更深受大小朋友喜愛，也成為在地學校戶外教學的合作場域。

▲年節假期春遊新北 淡水農遊DIY等你來體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲忠寮社區控窯體驗。

農業局長李玟表示，農業局近年持續推動來去農家DO一日深度旅遊，社區遊程的開發皆從在地人事時地物發想，深入結合當地居民生活記憶與傳統文化。邀請民眾春節連假深度走訪新北市樹興、忠寮社區，體驗農村遠離塵囂、緩慢樂活情境，感受不一樣的農村風情與特色美食。

▲年節假期春遊新北 淡水農遊DIY等你來體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲樹興社區蜂蠟DIY。

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