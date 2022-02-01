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新北10多歲男童感染源不明　北中南「大量足跡」一次看

▲▼新北確診足跡。（圖／新北市府提供）

▲個案18905公共場所足跡。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心31日公布國內新增17例本土病例、38例境外病例。其中，1名新北市10多歲男童Ct值22.8，他曾搭捷運至板橋車站，再坐火車抵赴台中、高雄，在北中南皆有公共場所足跡。

指揮中心發言人莊人祥指出，案18905是1名10多歲男童，雖然戶籍是在新北市，但因為1/25就離開新北，1/26開始就在高雄居住、和親友團聚，因此把個案列入高雄，而目前這例個案感染源還在調查中。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲一名10多歲男童回到高雄過年，發病確診，足跡曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新北市衛生局指出，男童未接種疫苗，1/29發燒，1/30診所就醫，轉往醫院採檢，PCR陽性、Ct值22.8；1/25曾搭乘台北捷運板南線自新埔站前往板橋站，並搭乘台鐵自強號121車次前往台中車站，1/26自台中車站搭乘台鐵自強號175車次前往高雄新左營站。

根據台中市衛生局的疫調，男童1/25與母親到台中後入住高苑商旅中正店，後續搭乘公車至審計新村，再到漢口路上古猗園灌湯包，晚間9時赴元春鐵板燒中華店；1/26到成功路上的信兵衛手作丼飯壽司生魚片店，再到台中火車站的鐵支路咖啡交易所，接著就乘坐自強號火車赴高雄新左營站。

另根據高雄市衛生局的疫調，男童到高雄新左營站後，1/27傍晚搭乘公車紅90從大中路口到捷運新光三越站，晚上到高雄大遠百，1/28中午搭乘捷運從巨蛋站到前鎮高中站，傍晚從前鎮高中站搭回巨蛋站，也去過漢神巨蛋購物廣場。

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