好康大放送！舊車換新電動機車　彰化補助18000元還可抽獎

▲▼彰化換新電動機車最高補助18,000元。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣率先作減碳領頭羊，鼓勵縣民淘汰高汙染機車輛換綠能機車，推出「彰化縣機車汰舊換新最高補助18,000元」以及「機車補助Line@官方帳號服務」，除提供1對1諮詢服務外，還月月抽出幸運民眾送好康，環保局呼籲彰化縣民把握機會，自即日起補助收件，期限至2023年1月10日止。

機車汙染量隨著機車車齡不斷增高，彰化縣目前有82萬輛機車，其中20萬輛是1~4期高汙染老舊機車，機車的高汙染排放更是電動機車的數百倍以上，不僅耗油，更造成環境汙染，傷了荷包更影響身體健康。

彰化縣機車汰舊換新的電動機車補助方案，為鼓勵民眾節能減碳，使用低汙染的機車，只要淘汰高車齡的機車，報廢2017年6月30日以前出廠的高汙染機車，且機車設籍於彰化縣滿1年以上的縣民，就可獲得淘汰高車齡機車加碼補助金1,500元，加上環保署補助2,000元，每輛可獲補助3,500元。

環保局指出，淘汰高車齡機車換購電動機車的縣民，最高補助8,000元，環保署補助3,000元(其中含碳權憑證1,000元)，經濟部工業局補助7,000元，最高可獲補助1萬8,000元。另外新購電動機車，最高補助1萬元。

環保局強調，機車補助可用線上申請，今年度再創新提供「機車補助Line@官方帳號服務」，提供1對1諮詢管道，並針對加入Line@官方帳號會員，每月抽出10位幸運會員送好康禮，縣民可多多利用「機車補助線上申請e化系統」，相關補助資訊可至彰化縣環保局網站https://moto.chepb.gov.tw/查詢，或於上班期間電洽服務專線電話：04-7115655分機238。