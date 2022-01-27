疫情期畫畫爆紅！藝術家曾當「英版張老師」　6大療癒圖文搶先看

▲英國藝術家用簡單易懂的圖文畫下「大熊貓與小小龍」的旅程，在疫情期間安慰在低谷的人們，後來在社群被大量分享。（圖／時報出版）

記者林育綾／綜合報導

英國藝術家詹姆斯．諾柏瑞（James Norbury）曾經歷一段人生憂鬱黑暗期，當時他無意在二手書店發現一本禪意滿滿的書，發現領悟越多，越豁達自在，還加入團體當起了「英國版張老師」聽人訴苦；疫情來襲後，他開始重新拿起畫筆畫了「大熊貓與小小龍」的旅程，用簡單易懂的方式傳遞這些想法，意外在國內外社群被傳遍，如今圖文書也在台發行，上市一週就再刷！

時報出版近來發行網路話題圖文書《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》，上市第一週就緊急再刷。作者透過一隻大熊貓和小小龍的對話，簡短文字與超萌插圖引起大家共鳴，在社群平台上被大量分享。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲時報出版近來發行網路話題圖文書《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》。（圖／時報出版）

事實上，作者諾柏瑞是位英國藝術家，他曾經歷一段憂鬱的人生黑暗期，無意間在二手書店邂逅一本禪意滿滿的書籍，發現領悟得愈多，就愈豁達自在，於是想用這份體悟來幫助更多身處相同境地的人。他後來加入了「撒瑪利亞人」（英國的張老師專線），開始接聽求助者的電話，了解人們是如何為孤獨、焦慮與憂鬱所苦。

諾柏瑞也在社區發起互助團體，不過後來因為疫情而喊停，他決定提起畫筆，用簡單易懂的方式來傳遞這些強大而能改變人心的想法。他轉移陣地到社群平台，透過創作來延續助人心願，讓「大熊貓與小小龍」展開旅程。

後來「大熊貓與小小龍」跨越國界，影響了不同文化、宗教背景、國家與年齡層的讀者，諾柏瑞收到很多的感動迴響，「許多讀者告訴我，我的畫幫助他們度過了難關。」《衛報》也讚，「維尼熊的畫風中，蘊藏著古諺的智慧。」

他說，所有畫作都有他全心的投入，「而我想那正是那些色彩與線條能觸動人心的原因──每一幅畫裡，都摻有我靈魂的碎片。」、「謹以此書獻給每一個迷失的靈魂。」

▼6篇療癒圖文搶先看（時報出版提供）：

★引用圖文由時報出版授權，摘自圖文書《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》。